7 продуктів, які прискорюють виведення нікотину

Нікотин має властивість накопичуватися в організмі, і щоб прискорити його виведення, фахівці рекомендують вводити в регулярний раціон харчування певні продукти.

Про те, що споживання деяких продуктів дозволяє курцям певною мірою нівелювати шкоду, що наноситься здоров'ю їх звичкою, свідчать дані низки наукових досліджень.

І ще: Чи дійсно вода з лимоном сприяє схудненню: думка дієтологів

Так, згідно з даними, отриманими під час дослідження вченими з Університету Джонса Хопкінса, раціон, багатий томатами, яблуками та бананами, покращує стан легенів у курців, – цей висновок був зроблений на підставі спостережень за групою з 680 осіб, середній вік яких становив 45 років.

Також існують інші продукти, які прискорюють виведення нікотину з організму.

Цитрусові. Плоди цитрусових – потужні антиоксиданти, вживання яких насичує організм вітаміном С, тим самим посилюючи функції імунітету. При цьому активізуються процеси виведення токсичних компонентів.

Цитрусові багаті на антиоксиданти

Журавлина. Присутні в журавлині кислоти допомагають швидше виводити нікотин з кровотоку. Ягоди журавлини багаті вітаміном С, у чому цілком здатні конкурувати з цитрусовими, – саме з дефіцитом цього вітаміну доводиться стикатися всім курцям.

Гранати. Куріння підсилює серцебиття, підвищує кров'яний тиск і зменшує рівень кисню в крові. Вживання гранатів або свіжого гранатового соку допомагає організму протистояти цим процесам, а також сприяє збільшенню кількості еритроцитів в крові, що теж сприяє виведенню нікотину.

Пийте регулярно гранатовий сік

Шпинат. Цей продукт – джерело фолієвої кислоти і вітаміну В9, які давно відомі медикам як ефективні помічники у виведенні нікотину. Вітамін B9 сприяє відновленню сну, фолієва кислота рекомендується для боротьби з абстиненцією нікотину.

Броколі. Регулярне вживання броколі покращує стан легенів курців, в яких завдяки цьому продукту знижується кількість токсинів. Також у броколі міститься висока концентрація вітамінів B5 і C, відповідальних за регуляцію багатьох важливих процесів в організмі.

Броколі принесе користь організму

Малина. Інститут медичних наук (ICSA) Державного університету Ідальго в Мексиці провів дослідження, які показали, що малина допомагає боротися із залежністю від куріння. Малина відрізняється вмістом великої кількості елагової кислоти, а ця речовина, як переконалися вчені, стимулює виведення нікотину й інших шкідливих сполук з організму.

Імбир. Допомагає позбутися багатьох небажаних наслідків, викликаних курінням. Імбир дозволяє зменшити тягу до нікотину, а також покращує обмін речовин, таким чином прискорюючи виведення токсинів з організму.

Додайте до раціону імбир

Читайте також: Ці продукти допоможуть очистити язик