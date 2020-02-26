7 поширених помилок у стосунках, яких припускають більшість чоловіків

Ні для кого не є таємницею той факт, що стосунки – це кропітка робота. Причому, старатися потрібно обом, аби досягнути бажаного результату. Якщо ж ви не готові докладати зусиль – будьте готовими до того, що ваші стосунки не заладяться. Розповідаємо про найпоширеніші чоловічі помилки!

Що не варто робити, якщо ви хочете зберегти ваші стосунки?

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1. Виявляти нерішучість

Жінки страшенно не люблять нерішучих чоловіків. Коли ви не наважуєтеся навіть заговорити з нею, само собою, ніякі стосунки зав'язати не вийде. Але не думайте, що справа зроблена лише на тому пункті, коли ви таки зібрали усю волю в кулак і нарешті запросили її. Будете соромитися поставити елементарні питання, взяти за руку або сказати комплімент – вона обов'язково це відчує і навряд чи захоче другого побачення.

Зав'язуйте з усіма цими комплексами. Так, ймовірність негативної реакції на ваші дії є. Але якщо дівчина говорить з вами, якщо прийшла на зустріч – значить їй щонайменше цікаво. І у вас є всі шанси її завоювати. Ризикуйте.

2. Ревнувати без приводу

Якщо у вас є сумніви у вірності партнерки, що випливають в стеження, перегляд її повідомлень і історії в браузері, заборону на спілкування з іншими чоловіками та гучне з'ясування стосунків, коли на неї хтось подивився – ви маєте всі шанси зруйнувати любов. Залиште подібні пристрасті підліткам.

Дорослі люди повинні поводитися відповідно. Є об'єктивний привід для ревнощів? Спокійно поговоріть з дівчиною, поясніть, що її поведінка засмучує вас. Причини немає, ви просто себе накрутили? В такому разі не псуйте ваші стосунки підозрами та сценами ревнощів.

У вас є вагомі причини ревнувати її?

3. Постійно скаржитися

Вивалювати на другу половинку всі свої проблеми та похмурий настрій – погана ідея. Це не сексуально, не мило і дуже дратує. Скиглії нікому не подобаються. Особливо, ниття через такі дрібні, всім обридлі приводи, як погода, ситуації на дорогах або зростання цін. Звичайно, ви разом в тому числі, щоб підтримувати один одного.

Якщо вас щось дійсно турбує, розкажіть дівчині. Ось тільки зробіть це без ниття, не давіть на жалість, а просто поділіться і запитайте поради. Вона буде вдячна і за довіру, і за вашу адекватну чоловічу поведінку, ось побачите.

4. Ігнорувати її життя

Вона розповідає про нову роботу або хобі, а ви демонстративно позіхаєте і радите обговорити "цю нісенітницю" з подругами? Або перебиваєте та починаєте говорити про своє? Що ж, таким чином ви лише підштовхуєте дівчину розірвати ваші стосунки. Якщо ви разом, отже повинні цікавитися справами один одного, захопленнями, допомагати в разі чого. Егоїзму тут не місце.

Не виключаємо, що деякі теми вам можуть бути нецікаві, а проблеми видаються надуманими. Але постарайтесь хоча б вислухати, а вже потім у м'якій формі поясніть, що не розбираєтеся в цьому і нічого не можете порадити. Також важливо завжди хвалити її досягнення, ставити питання. Словом, активно брати участь у житті, щоб вона бачила, що вам не все одно. А якщо вважаєш справи і проблеми жінки нісенітницею, може, ви не так вже сильно зацікавлені у ній?

5. Не цінувати її зусилля

Те, що обидва партнери роблять заради стосунків – це постійна праця. Однак праця добровільна, а зовсім не обов'язок. Вам здається, що їй не складно приготувати вам сніданок або випрати ваші шкарпетки? А для дівчини це може бути справжньою перемогою над собою, перемогою заради вас. І для якогось іншого хлопця вона б не намагалася.

Тому цінуйте будь-яку дрібницю, яку робить обраниця. Необов'язково співати оди. Просто скажіть: "Спасибі, я ціную твою турботу". Щирої вдячності вистачить, щоб вона відчула себе щасливою і ще сильніше оточила вас теплом і турботою.

Будьте вдячні за її старання

6. Не докладати зусиль самому

Якщо кохана старається для ваших стосунків, то слід це робити і вам. Адже внесок повинен бути рівноцінним, тоді союз виходить гармонійним і ніхто не відчуває себе скривдженим. Дуже важливо допомагати другій половинці в побуті. Не перекладати на себе всі обов'язки, ні. Але знайти кілька справ, які вам не складно і приємно буде робити. Наприклад, готувати або лагодити комп'ютер.

Головне, щоб ви виконували свою "частину угоди" регулярно і охоче. Також будьте готові допомогти дівчині з вирішенням проблеми, яка виникла раптово. Якою б дурною вона (проблема) вам не здавалася. Якщо вона буде знати, що завжди може на вас покластися, то буде цінувати, поважати і любити ще більше.

7. Контролювати її

"Як я сказав, так і буде" – коли будуєте стосунки, то можете відразу викреслити цю фразу зі свого лексикону. У вас добровільний союз двох вільних людей. Жінка має право на свою думку, особисті інтереси, окреме коло спілкування. І це нормально, ви теж маєте все ті ж опції.

Наступного разу, коли захочете влаштувати коханій допит з, поставте собі питання, чому ви це робите, звідки це маніакальне бажання контролювати життя іншої людини? Ви не довіряєте їй, боїтеся, що піде? Може, не варто тоді бути з тієї, кому не віриш? Або просто навчися довіряти.

Це основні помилки у стосунках, які заздалегідь прирікають союз на провал. Роблять їх усі люди без винятку, тому важливо бути уважними. Якщо помічаєте за собою подібну поведінку, постарайтеся виправитися, якщо стосунки реально дорогі вам.

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