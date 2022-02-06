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7 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 лютого, у світі відзначають День народження вогнегасника, а віряни вшановують День пам'яті святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 7 лютого, віряни вшановують День пам'яті святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 7 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Пилип, Олександр, Володимир, Фелікс, Віталій, Дмитро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День народження вогнегасника.
- 1906 — сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах).
- 1942 — на території сучасної Баня-Луки хорватські усташі вбили понад 2300 сербів, переважно жінок, дітей, літніх.
- 1968 — пісня групи Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band отримала премію Ґреммі.
- 1991 — тимчасова ІРА обстріляла з мінометів резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії Даунінґ-стріт, 10.
- 1992 — 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу.
- 1992 — Республіка Бенін визнала незалежність України.
- 2010 — відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛЮТОГО
- 1904 — Ґленн Міллер, американський композитор, керівник знаменитого джаз-бенду.
- 1906 — Олег Антонов, український радянський авіаконструктор.
- 1906 — Пуї, останній імператор Китаю династії Цін (1908—1912), глава Маньчжурської держави (1932—1945).
- 1926 — Костянтин Феоктистов, радянський космонавт і конструктор космічної техніки.
- 1932 — Степан Костишин, український біолог, колишній ректор Чернівецького національного університету (1987–2005).
- 1946 — Гектор Бабенко, бразильський кінорежисер українського походження, лавреат Оскара.
- 1949 — Алан Ланкастер, один із засновників англійського рок-гурту Status Quo.
- 1960 — Дітер Болен, німецький попмузикант (Modern Talking, Blue System).
- 1963 — Гайдемарі Стефанишин-Пайпер, американська астронавтка українського походження.
- 1978 — Ештон Кучер, американський актор, ведучий та продюсер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якою буде погода до обіду, таким буде грудень. По погоді після обіду судили про лютий наступного року.
- Сніг випав у день Григорія – чергова зима прийде нескоро.
- Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть у дворі – чекайте на сильні морози.
- Сильний снігопад – прикмета того, що буде рання осінь.
- Чим більше добрих справ зробиш цього дня, тим більше шансів на порятунок душі після смерті.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не слід сьогодні робити масаж.
- Не рекомендується цього дня лаятися вголос.
- Краще не їсти і не ловити цього понеділка рибу.
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