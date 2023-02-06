Як заснути після важкої нічної зміни: 3 поради від експертів

Базова гігієна сну передбачає, що людина прокидається та лягає спати в один і той же час щодня. Цей простий підхід справді допомагає засинати протягом кількох хвилин. Однак таке тренування неможливе при ненормованому робочому графіку.

Фахівці рекомендують готуватися до сну одразу, щойно ви повертаєтеся з роботи. Цими порадами поділився портал Medikforum.

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"Не відкладайте відхід до сну. Чим довше ви це робите, тим із меншою ймовірністю швидко заснете", – зазначають експерти.

Важливо стежити, щоб щодня спали від семи до дев'яти годин, незалежно від того, в який час лягаєте. Якщо ви лягли спати о 4:30 ранку, нормальним буде підйом о 12:30.

Перед сном легко перекусіть та випийте води. У такому разі голод чи спрага вас не розбудять. При цьому відмовтеся від куріння і вживання алкоголю перед сном.

Підготуйте кімнату до сну. Спальня має бути тихою, темною та з комфортною температурою. Щільні штори допоможуть відсікти зайве світло з вулиці.

Візьміть на озброєння ці 3 прості поради, які допоможуть заснути після нічної зміни. Це дозволить вам достатньо відпочити у ті дні, коли ваш графік складно назвати нормованим.

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