7 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 квітня, у світі відзначають День здоров’я, а віряни святкують Благовіщення. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 11 квітня, віряни відзначають Благовіщення святої Богородиці. Це одне із 12 найбільших свят у церковному календарі, адже саме у цей день Марія отримала звістку про те, що народить Ісуса.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 7 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Василь, Йосип, Устим, Гаврило, Сава, Феодосій, Тихін та Пелагея. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день здоров’я

День материнства і краси в Вірменії

День прапора в Словенії

Міжнародний день бобра

Національний день пива у США

1348 — чеський король та імператор Священної Римської імперії Карл IV заснував у Празі Карлів університет

1652 — голландець Ян Ван Рібек заснував в Південній Африці форт Кейптаун

1795 — у Франції прийнято закон, яким вводилась метрична система та визначались одиниці довжини метр і маси — кілограм

1827 — англійський фармацевт Джон Вокер створив сірники.

1906 — чергове виверження вулкана Везувій, яке сколихнуло Неаполь

1927 — здійснено першу публічну телепередачу на велику відстань: виступ міністра Герберта Гувера показали з Вашингтона до Нью-Йорка

1943 — швейцарський хімік Альберт Гофманн синтезував ЛСД. Цей день також називають День велосипеда, адже Гофманн випробував ЛСД на собі та поїхав додому на велосипеді, коли його стан кардинально змінився.

1946 — колишня Східна Пруссія стала Кенігсберзькою областю у складі РРФСР.

1948 — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

1964 — IBM анонсувала обчислювальну систему System/360.

1969 — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1.

1992 — Республіка Сербія проголосила свою незалежність.

2003 — американські війська зайняли Багдад.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 КВІТНЯ

1506 — Франциск Ксав'єр, католицький святий та чудотворець, місіонер Азії, єзуїт.

1770 — Вільям Вордсворт, відомий англійський поет.

1880 — Олександр Богомазов, український графік та живописець.

1889 — Габріела Містраль, чилійська поетеса, просвітниця та борець за права жінок.

1915 — Біллі Холідей, американська джазова співачка, яку називають "Леді-джаз".

1919 — Омелян Пріцак, український історик, мовознавець, а також засновник і директор Українського наукового інституту Гарвардського університету.

1930 — Ів Роше, французький підприємець, який створив косметичну корпорацію "Yves Rocher".

1939 — Френсіс Форд Коппола, американський кінорежисер (Хрещений батько).

1954 — Джекі Чан (Чань Кунсун), популярний американський оактор, каскадер, режисер і продюсер.

1964 — Рассел Кроу, австралійський актор, лауреат премії Оскар (Гладіатор, Робін Гуд).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Благовіщення дощить, то буде гарний врожай грибів та жита;

Якщо вранці сонячна погода, то скоро потепліє;

Яка погода на Благовіщення, така буде і на Великдень;

Як проведеш сьогоднішній день, таким буде весь рік;

Якщо у небі не видно птахів, то ще місяць буде холодно.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна займатись хатніми справами;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна шити і вишивати;

Не можна займатись садівництвом;

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна бажати комусь зла.

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