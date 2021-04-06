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7 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 квітня, у світі відзначають День здоров’я, а віряни святкують Благовіщення. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 11 квітня, віряни відзначають Благовіщення святої Богородиці. Це одне із 12 найбільших свят у церковному календарі, адже саме у цей день Марія отримала звістку про те, що народить Ісуса.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 7 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Василь, Йосип, Устим, Гаврило, Сава, Феодосій, Тихін та Пелагея. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день здоров’я
- День материнства і краси в Вірменії
- День прапора в Словенії
- Міжнародний день бобра
- Національний день пива у США
- 1348 — чеський король та імператор Священної Римської імперії Карл IV заснував у Празі Карлів університет
- 1652 — голландець Ян Ван Рібек заснував в Південній Африці форт Кейптаун
- 1795 — у Франції прийнято закон, яким вводилась метрична система та визначались одиниці довжини метр і маси — кілограм
- 1827 — англійський фармацевт Джон Вокер створив сірники.
- 1906 — чергове виверження вулкана Везувій, яке сколихнуло Неаполь
- 1927 — здійснено першу публічну телепередачу на велику відстань: виступ міністра Герберта Гувера показали з Вашингтона до Нью-Йорка
- 1943 — швейцарський хімік Альберт Гофманн синтезував ЛСД. Цей день також називають День велосипеда, адже Гофманн випробував ЛСД на собі та поїхав додому на велосипеді, коли його стан кардинально змінився.
- 1946 — колишня Східна Пруссія стала Кенігсберзькою областю у складі РРФСР.
- 1948 — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
- 1964 — IBM анонсувала обчислювальну систему System/360.
- 1969 — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1.
- 1992 — Республіка Сербія проголосила свою незалежність.
- 2003 — американські війська зайняли Багдад.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 КВІТНЯ
- 1506 — Франциск Ксав'єр, католицький святий та чудотворець, місіонер Азії, єзуїт.
- 1770 — Вільям Вордсворт, відомий англійський поет.
- 1880 — Олександр Богомазов, український графік та живописець.
- 1889 — Габріела Містраль, чилійська поетеса, просвітниця та борець за права жінок.
- 1915 — Біллі Холідей, американська джазова співачка, яку називають "Леді-джаз".
- 1919 — Омелян Пріцак, український історик, мовознавець, а також засновник і директор Українського наукового інституту Гарвардського університету.
- 1930 — Ів Роше, французький підприємець, який створив косметичну корпорацію "Yves Rocher".
- 1939 — Френсіс Форд Коппола, американський кінорежисер (Хрещений батько).
- 1954 — Джекі Чан (Чань Кунсун), популярний американський оактор, каскадер, режисер і продюсер.
- 1964 — Рассел Кроу, австралійський актор, лауреат премії Оскар (Гладіатор, Робін Гуд).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Благовіщення дощить, то буде гарний врожай грибів та жита;
- Якщо вранці сонячна погода, то скоро потепліє;
- Яка погода на Благовіщення, така буде і на Великдень;
- Як проведеш сьогоднішній день, таким буде весь рік;
- Якщо у небі не видно птахів, то ще місяць буде холодно.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись хатніми справами;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна шити і вишивати;
- Не можна займатись садівництвом;
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна бажати комусь зла.
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