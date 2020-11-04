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7 ефективних методів запам'ятовувати абсолютно все
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Важлива ділова зустріч, презентація або іспит – неважливо, що на вас чекає, адже це не скасовує того, що потрібно запам'ятати максимум інформації. Більшість людей зубрять дати, звіти й інші потрібні дані. Але є способи, які допоможуть легше запам'ятовувати все.
До вашої уваги 7 ефективних методів, які дозволять запам'ятовувати геть усе!
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1. Визначте головне
Визначити головне і повторити стільки, скільки потрібно – це найпростіший шлях до запам'ятовування потрібних речей. Погодьтеся, величезний обсяг інформації може лякати? Товсті книги, об'ємні реферати, великі та складні фінансові звіти... У таких речах потрібно виділяти найголовніше, запам'ятовувати сухі факти, які в процесі відтворення можна буде присмачити емоціями, гумором, якщо це потрібно. Основні тези з документів – ось що потрібно запам'ятовувати. Для цього можна використовувати стікери, куди ви будете писати важливі думки, і розвісити їх по офісу або квартирі. Так вони завжди будуть на увазі й осядуть в пам'яті.
2. Не читати "по діагоналі"
Іноді інформація здається надто простою. Тому людина думає, що легко запам'ятає її. Однак це не завжди так. Читання побіжно і по діагоналі ніколи не приведе до запам'ятовування. Тому потрібно якісно обробляти навіть найпростіші дані. Побачивши їх на екрані, варто запитати себе кілька разів про те, про що буде відповідь. І повторити відповідь. Це дозволить її запам'ятати ефективніше.
3. Промовляти вголос
Один психолог з'ясував під час експерименту, що проголошення вголос інформації дозволяє краще її запам'ятати. Важливо не тільки почути те, що потрібно запам'ятати, а й повторити це, причому не про себе, а вголос. Нехай це може здатися дурним з боку, але це призведе до потрібного ефекту.
4. Використовувати спосіб відкидання слів
Необхідні дані потрібно переписати вручну на папір, відкидаючи деякі слова, залишаючи тільки першу букву. Потім потрібно перечитати текст, відновивши ці прогалини. Цей спосіб відмінно спрацьовує при запам'ятовуванні віршів.
5. Римувати
Різні правила запам'ятовувати значно простіші, якщо у вас є рими. Наприклад, їли тОрти – не залізли в шОрти. Це дозволить запам'ятати правила постановки наголосу в слові "шорти".
6. Спіть якісно
Складно уявити, як сон допоможе у вирішенні проблеми з пам'яттю? Зараз пояснимо. Дослідники з Франції з'ясували, що краще засвоювати інформацію допомагає сон між заняттями. Не дарма навіть говорять, що книжку або лекцію перед іспитом краще покласти під подушку!
7. Вчіться розслаблятися
Перед відповідальним заходом (іспитом або виступом) краще заспокоїтися і не нагнітати атмосферу. Відмінно допоможе пробіжка або прогулянка на свіжому повітрі. Інші ж відмінно реагують на теплі слова, а третім потрібні гри, сон або ж гаряча ванна. Загалом у кожного буде свій метод.
Спробуйте й ви. Використайте один або кілька способів, щоби запам'ятати важливу для себе інформацію!
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