6 міфів про їжу, в які досі вірять більшість людей

Одна з причин, через яку більшість міфів про їжу так сильно захоплюють людей, полягає у тому, що вони ґрунтуються на упередженості та неповній інформації. Зрештою, за більшістю міфів лежить дещиця істини. Руйнуємо 6 міфів про здорове харчування, у яке досі вірить більшість.

Отже, розберімось з найпопулярнішими міфами, пов'язаними зі здоровим харчуванням. Підозрюємо, у деякі з них вірите і ви.

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1. Яйця шкідливі для серця. Яйце або два на день не збільшує ризик серцевих захворювань, всупереч поширеній думці. Яєчні жовтки містять холестерин, але його кількості, що міститься в яйцях, недостатньо для негативного ефекту.

Яйця не нашкодять вашому здоров'ю

2. Вуглеводи сприяють зайвій вазі. Вуглеводи не є небезпечними. Збалансована дієта вимагає вуглеводів. Збільшення у вазі і ризики для здоров'я, пов'язані з ожирінням, залежать від кількості спожитих вуглеводів. Якщо ви їсте понад встановлену кількість калорій щодня, надлишок вуглеводів перетвориться на жир.

3. Вечірній прийом призводить до набору ваги. Це не відповідає дійсності, оскільки калорії є калоріями незалежно від часу доби. Найкращий захист від збільшення ваги – стежити за кількістю калорій у продуктах.

Важливо – що ви їсте, а не коли

4. Те, що не може обробити організм, збільшує вагу. Якщо ви не можете переробляти певні продукти, значить, організм не може засвоювати калорії. У всякому разі, це повинно привести до втрати ваги, а не до її збільшення.

5. Ви хочете певних продуктів, оскільки вам не вистачає певних поживних речовин. Це правило належить тільки до диких тварин, які залежать від інстинкту. Людська тяга до їжі ґрунтується на задоволенні емоційних потреб, а не виживанні.

Сигнали організму не зовсім є "сигналами"

6. Голодування сприяє детоксикації організму. В організмі є власна система видалення токсинів, що працює без зупинки завдяки печінці, ниркам і селезінці. Немає доказів, що голодування покращує процес детоксикації.

Бережіть себе та руйнуйте разом з нами найпоширеніші міфи про їжу та харчування.

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