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69-річна спортсменка побила світовий рекорд з паверліфтингу

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Штанга важить майже втричі більше, ніж сама бабця - фото 1
Штанга важить майже втричі більше, ніж сама бабця

Шері Моблі зі штату Арканзас відома у спортивних колах як Бабуся Халк. Тому не дивно, що у свої 69 років вона продовжує встановлювати нові й нові рекорди.

Американка побила світовий рекорд у своїй віковій категорії.

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Шері Моблі вдалося підняти 138 кілограмів у становій тязі під час змагання у Літтл-Році. При цьому, сама бабця важить усього 55,8 кілограма.

Також Шері зізнається, що виконує по 175 присідань. А до жовтня вона планує досягнути відмітки у 205 присідань!

У липні Шері виповниться 70 років. Вона почала займатися спортом аж у 60 років. На таке несподіване рішення її наштовхнула вимушена боротьба з остеопорозом.

У середньому Шері тренується по дві години на день чотири рази на тиждень.

Тепер ви вкотре переконалися, що для встановлення рекордів неважливий вік!

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Джерело: wkrn
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