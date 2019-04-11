Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко – Кролла Гра престолів

15-річний тенісист побив рекорд самого Рафаеля Надаля

  • 9
Рафаель Надаль – іспанський тенісист - фото 1
Рафаель Надаль – іспанський тенісист / Sportbox

Іспанець Карлос Алькарас Гарфія, якому 15 років, побив рекорд легендарного тенісиста Рафаеля Надаля. Як він це зробив, дивіться нижче.

Гарфія на "Челленджері" в Мурсії обіграв співвітчизника Педро Мартінеса, який займає 140 позицію в рейтингу ATP і став першим за 11 років тенісистом свого віку, якому вдалося перемогти суперника з топ-200.

І ще: Ліонель Мессі встановив неймовірний рекорд в Іспанії: відео

За останні 20 років гравці 15 років або молодше обігравали тенісистів топ-200 лише п'ять разів: це були Рафаель Надаль, Рішар Гаске, Бернард Томич, Райан Харрісон і тепер Алькарас Гарфія.

Для Алькараса це другий "Челленджер" в кар'єрі. Минулого тижня він отримав "wild-card" в Аліканті і, вигравши матч першого кола у італійця Янніка Сіннери (#316ATP), став першим гравцем народженим в 2003 році, який виграв професійний матч.

Рафаель Надаль – іспанський тенісист, друга ракетка світу в одиночному розряді. За кар'єру здобув 17 перемог на турнірах Великого шолома, наразі це є другим результатом в історії тенісу серед чоловіків-професіоналів.

Читайте також: Юна українка встановила унікальний тенісний рекорд

Джерело: xsport
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • 08 квітня, 12:13
  • 520
ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
  • 08 квітня, 19:04
  • 1491
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1386333
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт