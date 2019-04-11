15-річний тенісист побив рекорд самого Рафаеля Надаля

Іспанець Карлос Алькарас Гарфія, якому 15 років, побив рекорд легендарного тенісиста Рафаеля Надаля. Як він це зробив, дивіться нижче.

Гарфія на "Челленджері" в Мурсії обіграв співвітчизника Педро Мартінеса, який займає 140 позицію в рейтингу ATP і став першим за 11 років тенісистом свого віку, якому вдалося перемогти суперника з топ-200.

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За останні 20 років гравці 15 років або молодше обігравали тенісистів топ-200 лише п'ять разів: це були Рафаель Надаль, Рішар Гаске, Бернард Томич, Райан Харрісон і тепер Алькарас Гарфія.

The kid's got talent!



moments of magic by 15-year-old Carlos Alcaraz Garfia in Murcia... pic.twitter.com/IRuiHToKCs — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 10 квітня 2019 р.

Для Алькараса це другий "Челленджер" в кар'єрі. Минулого тижня він отримав "wild-card" в Аліканті і, вигравши матч першого кола у італійця Янніка Сіннери (#316ATP), став першим гравцем народженим в 2003 році, який виграв професійний матч.

Рафаель Надаль – іспанський тенісист, друга ракетка світу в одиночному розряді. За кар'єру здобув 17 перемог на турнірах Великого шолома, наразі це є другим результатом в історії тенісу серед чоловіків-професіоналів.

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