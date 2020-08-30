Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

У спідньому і з кавою: найкрасивіша гравець у покер потішила новим фото (18+)

  • 42
Сара Андервуд роздяглась в Instagram - фото 1
Сара Андервуд роздяглась в Instagram / @saraunderwood

Популярна блогерка та одна із найзвабливіших гравців у покер Сара Андервуд показала, як виглядає її ранок. Звісно ж, не обійшлось і без пікантних фото.

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

І ще: Зваблива Алессандра Амброзіо захопила ідеальними літніми фото (18+)

Нещодавно красуня показала, як виглядає її ранок: з маскою на обличчі, горням кави у формі малюка Йоди та у квітковій білизні. Звісно ж, такі знімки викликали шквал компліментів від фанатів, адже важко не помітити ефектну фігуру Сари.

Гортайте галерею:

Читайте також: Розкішна Демі Роуз показала гарячі фото у бікіні (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
  • 27 серпня, 13:11
  • 2362
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 593
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2490967
Загрузка...
Новини