У спідньому і з кавою: найкрасивіша гравець у покер потішила новим фото (18+)

Популярна блогерка та одна із найзвабливіших гравців у покер Сара Андервуд показала, як виглядає її ранок. Звісно ж, не обійшлось і без пікантних фото.

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Нещодавно красуня показала, як виглядає її ранок: з маскою на обличчі, горням кави у формі малюка Йоди та у квітковій білизні. Звісно ж, такі знімки викликали шквал компліментів від фанатів, адже важко не помітити ефектну фігуру Сари.

Гортайте галерею:

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