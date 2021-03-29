62-річна Мадонна розбурхала мережу провокативними фото (18+)

Культова американська співачка Мадонна позувала у капелюсі українського бренду Ruslan Baginskiy. Цього разу вона одягла його для провокаційного фото.

У своєму Instagram Мадонна опублікувала серію відвертих селфі, на яких вона позує у спідній білизні і капелюсі українського дизайнера Руслана Багінського. На 62-річній співачці чорне кепі, яке вона вже не раз одягала. Вона підписала фото: "А зараз настав час для саморефлексії".

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Судячи з усього, Мадонна увійшла в образ героїні свого останнього альбому, який так і називався Madame X. Він вийшов влітку 2019 року, а світовий тур на підтримку цього альбому був перерваний пандемією.

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