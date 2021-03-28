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Зваблива Демі Роуз показала нові фото топлес (18+)
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Популярна британська модель Демі Роуз захопила фанатів новою серією фото майже без одягу. Так дівчина відзначила свій день народження
25-річна фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де має понад 16 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже красуня з нетиповими для моделей формами зовсім не має комплексів. До того ж, дівчину вже встигли назвати "англійською Кім Кардашян", адже вона також популяризує тренд на апетитну фігуру.
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27 березня Демі відзначила свій день народження, тож не могла не потішити фанатів новими фото. Тому на сторінці з'явилась серія кадрів, на яких красуня позує топлес на природі. За короткий час допис зібрав понад пів мільйона вподобань та більше як 5 тисяч коментарів з вітаннями та компліментами.
Джерело фото: instagram.com/demirose
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