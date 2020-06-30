6 випадків, коли вона бреше тобі у ліжку

Ми раніше розповідали вам, як виявити, що ваша кохана симулює оргазм. Утім, це не єдина брехня, на яку вона здатна у ліжку. Розповідаємо вам про найпоширеніші випадки, з якими можна зіткнутися під час сексу.

Ясна річ, що всі ми хотіли б, аби з нами наша друга половинка була максимально щирою та відвертою, але іноді так буває не завжди. Часом це робиться, аби не засмутити, а часом – аби закінчити те, що не приносить задоволення. Отже, що може видати брехню під час сексу?

Це цікаво: Виводимо її на чисту воду: як виявити, що вона симулює оргазм

Я вже!

Мабуть, найпоширеніша брехня. Жінки навчилися не тільки вимовляти два цих слова переконливо і дивлячись вам прямо в очі, вони навчилися імітувати оргазм так, що не причепиться навіть найбільш досвідчений коханець. Та й взагалі, чоловікові хочеться вірити в таку брехню. Адже, якщо жінка з вами досягає оргазму, то ви – молодець. Хіба не так? А якщо ні, так у неї напевно якісь проблеми: фригідність там або нежить. Адже ви ж класний коханець.

Ця фраза звучить лише, щоб закінчити процес

Ну, звичайно розмір не важливий!

На жаль, це не так. Розмір все-таки важливий. Чим більший (мовиться про діаметр, а не довжину) пеніс, тим більше нервових закінчень він торкнеться. Чим менший пеніс, тим переконливіше дівчина буде доводити його власникові, що розмір не має значення. На щастя, крім пеніса природа нагородила вас руками – теж корисні в сексі пристосування.

Я ніколи не мріяла про секс з двома чоловіками одночасно!

Соціум зобов'язує жінку бути пристойною людиною. Це чоловік може дозволити собі хотіти сексу з кількома жінками одночасно, тому що він загальновідома брудна тварина, яка має повне право отримувати задоволення від життя. А жінці ще в музей йти, а потім і заміж, – тому її моральне обличчя повинне бути блискучим і незаплямованим. Проте кожна жінка бодай сотню разів замислювалася про те, яке це – бути головною героїнею оргії. І щоб ніяких суперниць поблизу.

Жінки теж думають про груповий секс

Так добре мені ще ні з ким не було!

Просто комплімент, не беріть до голови. Швидше за все, це вам нагорода за старання та наполегливість. Але коли дівчина повторює цю фразу як заворожена і наполягає на повторенні побачення, навіть якщо ні про які стосунки мови немає, можливо, ви і дійсно не підкачали.

Ти у мене третій...

Зазвичай на питання, скільки сексуальних партнерів було у дівчини (навіщо, до речі, ви взагалі про це питаєте?!), вона назве однозначне число. І звичайно число буде розташовуватися на відрізку від одного до п'яти. Але якщо дівчина потрапилась совісна і не любить брехати, то від п'яти до десяти. Реальну кількість сексуальних партнерів дівчини не знають навіть її найближчі подруги.

Просто не запитуйте її про кількість партнерів

Я ніколи цього раніше не робила

Ця фраза може належати до будь-якого виду сексу. Ще один спосіб вам полестити. Створити у вас приємне відчуття, що саме вам випала честь провести боязку невинну дівчину небезпечними лабіринтами забороненої пристрасті до шаленого вулкану оргазму. Послухати дівчину, так її сексуальне життя до вас було суцільним сумом, проведеним у місіонерській позиції. На жаль і навряд чи так є насправді.

Ясна річ, що кобіти бувають різні. Тож дійсно може статись так, що ви зустріли чесну та відверту коханку, яка не приховує нічого від вас у інтимному плані. Але будьмо відвертими: дівчата не вельми охоче говорять про секс, тож такі відвертощі не надто сильно подобаються їм. Змиріться!

Читайте також: Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)