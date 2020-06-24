Виводимо її на чисту воду: як виявити, що вона симулює оргазм

Для наполегливої ​​жінки немає нічого неможливого. Наприклад, приготувати ситну і смачну вечерю, здавалося б, з нічого або зобразити надзвичайну пристрасть. Розповідаємо, як переконатися, що вона симулює оргазм, а не дійсно отримує шалене задоволення від сексу з вами.

Що видає жінку, яка намагається імітувати оргазм? Спробуймо розібратися.

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1. Занадто голосно

Деяких чоловіків, особливо тих, хто замість серіалів переглядає порнографічні фільми, шалено заводять жіночі крики у ліжку. Здається, що чим голосніше, тим краще. Жінки, знаючи про таку особливість своїх коханих, раді старатися і кричать, на скільки дозволяє совість.

Узагалі, окремі експерти запевняють, що зв'язок між голосовими зв'язками і м'язами тазового дна існує. І якщо розслабити гортань, то отримати свій законний оргазм буде значно легше. Звук, звичайно, допомагає, але тільки якщо мова про галасливий видих, але аж ніяк не крик, від якого зв'язки тільки напружуються.

2. Блаженство на обличчі

У момент оргазму жодна жінка не здатна контролювати вираз свого обличчя: на ньому будуть з'являтися найбільш немислимі гримаси, далекі від тих високих ідеалів краси, які придумали собі самі жінки. Тож, якщо під час досягнення оргазму вона усміхається та виглядає так, ніби позує для обкладинки глянцю – вона прикидається. Вибачте!

Холодні ноги можуть свідчити про відсутність оргазму

3. Холодні ноги

Можна перестати кричати дуже голосно і зображати задоволення всім своїм виглядом, але холодні ноги-зрадники негайно видадуть брехуху. Експерти рекомендують не відмовлятися панянкам від сексу у шкарпетках (дивні вони, ці експерти). По-перше, це красиво, адже жіночі шкарпетки завжди виглядають естетично. По-друге, це поліпшить циркуляцію крові, в тому числі і в органах малого таза. А куди приливає кров, там і оргазм. Ну з цим твердженням ми сперечатися точно не будемо.

4. Приплив енергії

Після справжнього, а не вигаданого оргазму жодна жінка не помчить негайно приймати душ, пити чай або виймати білизну з пральної машинки. Оргазм може буквально виснажити панянку, тож її надмірна бадьорість може викрити у ній кепську актрису.

Тепер ви зможете викрити свою партнерку, котра після бурхливої ночі відразу ж біжить у душ ;)

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