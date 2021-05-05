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6 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 травня, у світі відзначають Міжнародний день без дієт, а також вшановують пам'ять великомученика Георгія Побідоносця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 6 травня, віряни вшановують пам'ять великомученика Георгія Побідоносця. Він був римським воїном, християнським святим. Юрі Побідоносець походив із греків Каппадокії. Був сином римського офіцера Гіротонія, а також його дружини християнки Поліхронії.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 6 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій, а також Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день без дієт
- День піхоти в Україні
- 1686 – Московія і Польща уклали "Вічний мир", за яким Гетьманщина була поділена між Московським царством і Річчю Посполитою, а частина центральних земель повинна була стати безлюдною.
- 1742 – У Москві відбулася коронація російської імператриці Єлизавети Петрівни.
- 1833 – У США зроблено перший сталевий плуг.
- 1840 – Англія випустила свою першу поштову марку, однопенсову Королеву Вікторію ("Чорний пенні").
- 1863 – Закінчилася битва під Чанселорсвіллом.
- 1872 – В Англії засновано футбольний Кубок.
- 1889 – У Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.
- 1920 – завершився Перший зимовий похід Армії УНР, за час якого армія пройшла 2500 кілометрів, воюючи проти білих і червоних, попри хвороби та холод, вистояла і вдало виконала завдання.
- 1937 — У штаті Нью-Джерсі (США) при приземленні вибухнув найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 "Гінденбург", через що загинуло 35 людей (13 пасажирів та 22 члени персоналу). Ця подія поклала кінець епосі дирижаблів. Цепелін мав розмір понад 240 метрів завдовжки та важив 242 тони.
- 1941 – У СРСР прийнято постанову про обов'язкове працевлаштування інвалідів війни.
- 1944 – Британці випустили із в'язниці Магатму Ґанді.
- 1953 – Американський хірург Джон Гібон першим успішно застосував "штучне серце-легені".
- 1958 – в Уельсі відбулася остання смертна кара
- 1968 – У зв'язку з вуличними боями у Парижі французька влада закрила університет Сорбонна.
- 1987 – на літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту (20150,92 км).
- 1990 – Відкрито державний кордон між Молдовою та Румунією.
- 1991 – Український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 метрів і 7 сантиметрів.
- 1992 – Прийнято конституцію республіки Крим.
- 1994 – Урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією – Євротунель.
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ТРАВНЯ
- 1758 – Максиміліан Робесп'єр, французький адвокат, лідер і жертва Великої французької революції, ідеолог терору.
- 1829 – Степан Ніс, український фольклорист, етнограф і письменник
- 1856 – Зиґмунд Фройд, австрійський лікар-психіатр, психолог, основоположник психоаналізу.
- 1860 – Ернст Людвіг Кірхнер, німецький художник, експресіоніст.
- 1868 – Ґастон Леру, французький письменник
- 1891 – Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, один з ініціаторів та керівників Зимових походів УНР
- 1895 – Рудольф Валентіно, американський актор, зірка німого кіно.
- 1902 – Олександра Деревська, мати-героїня України, усиновила 48 дітей
- 1929 – Георгій Мірецький, радянський український композитор, піаніст та педагог, один з яскравих представників неоромантичного напрямку в українській музиці.
- 1953 – Тоні Блер, прем'єр-міністр Великої Британії у 1997–2007 роках.
- 1961 – Джордж Клуні, американський актор, режисер, продюсер та сценарист.
- 1972 – Журавель Юрій Григорович, український музикант з Рівного, лідер та вокаліст гурту От Вінта!, художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист.
- 1991 – Домінік Канает, хорватський хокеїст.
- 2019 – Арчі Маунтбеттен-Віндзор, 7 претендент на престол Великої Британії.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо чути голос птаха – погана прикмета на врожай.
- Редьку треба сіяти на Юрія, щоб була соковитою.
- Якщо на Юрія буде буря, то буде мокре літо.
- Закувала зозуля до Юрія – на поганий врожай.
- Якщо хрущі з’являються у великій кількості, то це ознака доброго врожаю на просо.
- Якщо багато хрущів навесні, то літо буде гарне, не дуже дощове.
- Якщо хрущі з’явилися заскоро, ще у квітні, то травня чекай дощового.
- По кульбабі можна дізнатися погоду, бо перед похолоданням квіточки в цієї рослини завжди закриваються.
- Сильний дощ іде — багато трави виросте.
- Дощ — до щедрого врожаю злакових культур, але ось гречка не вродить цього року.
- Комарі у зграї збиваються — до потепління.
- Побачити вранці росу — до хорошого врожаю проса.
- Безвітряний ясний ранок — добрий знак. Ранні посіви — вдалі, збір врожаю з них буде великим.
- Якщо з 6 на 7 травня ніч тепла, то хліб дозріє до перших морозів.
- Південний вітер — до багатого врожаю, північний — до ранніх заморозків восени.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна нині сваритися й ображатися;
- Не гоже у цей день зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не варто нині надто багато працювати;
- Не слід сьогодні відмовляти у допомозі;
- Не можна цього дня ходити у гості.
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