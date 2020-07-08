М'ясоїди проти Вегетаріанців: учені розповіли, хто товстіє швидше

М'ясоїди, які переходять на вегетаріанську дієту, з часом набирають менше зайвої ваги, ніж ті, хто не змінює своє харчування. До такого висновку прийшли британські вчені. Дослідження проводилося у рамках кампанії з боротьби з раком, адже існує прямий зв'язок між ожирінням і онкологією.

Учені з Оксфордського університету вивчили дані про харчові вподобання 22 тисяч людей, зібрані з 1994 по 1999 роки. Респонденти мали різні режими харчування – були м'ясоїдами, рибоїдами, строгими і нестрогими вегетаріанцями. Їх зважили, виміряли параметри тіла, вивчили їх дієту і стиль життя. Приблизно через п'ять років, між 2000 і 2003 роками, учені повторно оглянули тих же людей.

Це цікаво: Снідайте цим фруктом, аби знизити рівень холестерину

З'ясувалося, що кожен з них за цей час додав у вазі у середньому по 2 кг, але ті, хто почав вживати менше їжі тваринного походження або перейшов на вегетаріанство, набрали приблизно на 0,5 кг зайвої ваги менше. Професор Тім Кі, який очолив команду вчених, розповів, що вже досить давно відомий той факт, що зазвичай вегетаріанці стрункіші за м'ясоїдів, але ніколи раніше дослідження не проводилися протягом тривалого проміжку часу.

Він додав: "Заведено вважати, що дієта з низьким вмістом вуглеводів і високим рівнем білка сприяє зниженню ваги. Але ми з'ясували, що меншу вагу мають люди, які споживають багато вуглеводів і мало білка".

А ще він підкреслив, що зайву вагу набирають ті, хто отримує мало фізичного навантаження. Це підтверджує, що найефективніший шлях запобігання ожиріння – в поєднанні здорової дієти і вправ.

Вегетаріанці, як правило, набирають зайву вагу менше

Доктор Колін Уейн, президент Національного форуму з ожиріння, коментуючи результати дослідження, попередив: "Якої б ви не дотримувалися дієти, якщо споживати більше калорій, ніж витрачати, ви набиратимете вагу". Він додав, що, попри результати дослідження, вегетаріанство не є універсальною відповіддю на проблеми із зайвою вагою.

Урсула Аренс, представник Британської дієтичної асоціації, підтвердила, що вегетаріанство не допоможе боротися з уже наявними ожирінням. "Дієта, що складається з чипсів і шоколаду, теж "вегетаріанська", але не має ніякого стосунку до здорового способу життя і не допоможе скинути зайву вагу". Але, разом з тим, додала вона, зазвичай вегетаріанці вживають в їжу більше фруктів, овочів, бобових і продуктів з цільних зерен, що корисно для здоров'я.

Читайте також: Чи спеції та гостра їжа рятують від коронавірусу