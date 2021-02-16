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Що приготувати з сиру, окрім класичних сирників: прості рецепти

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Сир на сніданок - фото 1
Сир на сніданок / pinterest

Якщо на приготування сирників у вас не вистачає часу, тоді можна поекспериментувати з сиром і порадувати себе іншими смачними стравами.

Рисовий пудинг з сиром

Складові:

  • 1 склянка рису
  • 3 склянки молока
  • 1 ст.л. вершкового масла
  • 3-4 ст.л. цукру
  • 200 г пастоподібного сиру
  • 1 яйце
  • 2 білки
  • 50 г кураги
  • 50 г родзинок
  • сіль
  • панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

  1. Рис розмолоти в блендері протягом 2-3 хвилин. Потім промити і залити холодною водою так, щоб вона була на 1 см вище рівня крупи. Поставити на середній вогонь.
  2. Як тільки вода википить, додати молоко і варити на слабкому вогні до готовності каші, 15-20 хвилин. У гарячу кашу додати сіль і вершкове масло. Нагріти духовку до 170 ° С. Змішати сир з яйцем і цукром. Додати до рису, ретельно перемішати і додати сухофрукти.
  3. Білки збити до м'якості. Акуратно ввести в суміш лопаткою.
  4. Форму змастити вершковим маслом і посипати панірувальними сухарями. Викласти рисову масу в форму, розрівняти лопаткою. Поставити в духовку на 40-45 хвилин. Десерт можна їсти як теплим, так і охолодженим, доповнивши сметаною, варенням, медом або згущеним молоком.
Що приготувати з сиру, окрім класичних сирників: прості рецепти - фото 447985

Конверти з сиром та зеленню

Складові:

  • 1 лаваш
  • 250 г сиру
  • 150 г твердого сиру
  • 3 яйця
  • 4-5 зубчиків часнику
  • 1 пучок кропу
  • Сіль
  • Рослинна олія

Спосіб приготування:

  1. Натерти на крупній тертці сир. Додати до нього сир, дрібку солі і перемішати. Натерти на дрібній тертці часник і відправити його в сирно-сирну суміш. Дрібно нарізати свіжу зелень і додати її до начинки. Ретельно перемішати.
  2. В окремій мисці збити два яйця до однорідності. Вилити їх в ємність з начинкою. Знову ретельно перемішати. Нарізати лаваш на смужки шириною по 15 см і розрізати навпіл.
  3. У центр квадратів викласти столову ложку начинки на край. Згорнути лаваш у вигляді трикутних конвертиків. Всі краї трикутника мають бути закриті, щоб начинка не висипалася.
  4. У сковороду влити трохи олії. Яйце збити в тарілці до однорідності, трохи посолити, перемішати. Попередньо вмочивши трикутники у збите яйце, обсмажити їх на невеликому вогні з двох сторін до рум'яної скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир.
  5. Подавати конвертики теплими разом зі сметаною або соусом з йогурту, часнику і зелені.
Що приготувати з сиру, окрім класичних сирників: прості рецепти - фото 447984

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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