Що приготувати з сиру, окрім класичних сирників: прості рецепти

Якщо на приготування сирників у вас не вистачає часу, тоді можна поекспериментувати з сиром і порадувати себе іншими смачними стравами.

Рисовий пудинг з сиром

Складові:

1 склянка рису

3 склянки молока

1 ст.л. вершкового масла

3-4 ст.л. цукру

200 г пастоподібного сиру

1 яйце

2 білки

50 г кураги

50 г родзинок

сіль

панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

Рис розмолоти в блендері протягом 2-3 хвилин. Потім промити і залити холодною водою так, щоб вона була на 1 см вище рівня крупи. Поставити на середній вогонь. Як тільки вода википить, додати молоко і варити на слабкому вогні до готовності каші, 15-20 хвилин. У гарячу кашу додати сіль і вершкове масло. Нагріти духовку до 170 ° С. Змішати сир з яйцем і цукром. Додати до рису, ретельно перемішати і додати сухофрукти. Білки збити до м'якості. Акуратно ввести в суміш лопаткою. Форму змастити вершковим маслом і посипати панірувальними сухарями. Викласти рисову масу в форму, розрівняти лопаткою. Поставити в духовку на 40-45 хвилин. Десерт можна їсти як теплим, так і охолодженим, доповнивши сметаною, варенням, медом або згущеним молоком.

Конверти з сиром та зеленню

Складові:

1 лаваш

250 г сиру

150 г твердого сиру

3 яйця

4-5 зубчиків часнику

1 пучок кропу

Сіль

Рослинна олія

Спосіб приготування:

Натерти на крупній тертці сир. Додати до нього сир, дрібку солі і перемішати. Натерти на дрібній тертці часник і відправити його в сирно-сирну суміш. Дрібно нарізати свіжу зелень і додати її до начинки. Ретельно перемішати. В окремій мисці збити два яйця до однорідності. Вилити їх в ємність з начинкою. Знову ретельно перемішати. Нарізати лаваш на смужки шириною по 15 см і розрізати навпіл. У центр квадратів викласти столову ложку начинки на край. Згорнути лаваш у вигляді трикутних конвертиків. Всі краї трикутника мають бути закриті, щоб начинка не висипалася. У сковороду влити трохи олії. Яйце збити в тарілці до однорідності, трохи посолити, перемішати. Попередньо вмочивши трикутники у збите яйце, обсмажити їх на невеликому вогні з двох сторін до рум'яної скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир. Подавати конвертики теплими разом зі сметаною або соусом з йогурту, часнику і зелені.

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