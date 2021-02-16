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Що приготувати з сиру, окрім класичних сирників: прості рецепти
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Якщо на приготування сирників у вас не вистачає часу, тоді можна поекспериментувати з сиром і порадувати себе іншими смачними стравами.
Рисовий пудинг з сиром
Складові:
- 1 склянка рису
- 3 склянки молока
- 1 ст.л. вершкового масла
- 3-4 ст.л. цукру
- 200 г пастоподібного сиру
- 1 яйце
- 2 білки
- 50 г кураги
- 50 г родзинок
- сіль
- панірувальні сухарі
Спосіб приготування:
- Рис розмолоти в блендері протягом 2-3 хвилин. Потім промити і залити холодною водою так, щоб вона була на 1 см вище рівня крупи. Поставити на середній вогонь.
- Як тільки вода википить, додати молоко і варити на слабкому вогні до готовності каші, 15-20 хвилин. У гарячу кашу додати сіль і вершкове масло. Нагріти духовку до 170 ° С. Змішати сир з яйцем і цукром. Додати до рису, ретельно перемішати і додати сухофрукти.
- Білки збити до м'якості. Акуратно ввести в суміш лопаткою.
- Форму змастити вершковим маслом і посипати панірувальними сухарями. Викласти рисову масу в форму, розрівняти лопаткою. Поставити в духовку на 40-45 хвилин. Десерт можна їсти як теплим, так і охолодженим, доповнивши сметаною, варенням, медом або згущеним молоком.
Конверти з сиром та зеленню
Складові:
- 1 лаваш
- 250 г сиру
- 150 г твердого сиру
- 3 яйця
- 4-5 зубчиків часнику
- 1 пучок кропу
- Сіль
- Рослинна олія
Спосіб приготування:
- Натерти на крупній тертці сир. Додати до нього сир, дрібку солі і перемішати. Натерти на дрібній тертці часник і відправити його в сирно-сирну суміш. Дрібно нарізати свіжу зелень і додати її до начинки. Ретельно перемішати.
- В окремій мисці збити два яйця до однорідності. Вилити їх в ємність з начинкою. Знову ретельно перемішати. Нарізати лаваш на смужки шириною по 15 см і розрізати навпіл.
- У центр квадратів викласти столову ложку начинки на край. Згорнути лаваш у вигляді трикутних конвертиків. Всі краї трикутника мають бути закриті, щоб начинка не висипалася.
- У сковороду влити трохи олії. Яйце збити в тарілці до однорідності, трохи посолити, перемішати. Попередньо вмочивши трикутники у збите яйце, обсмажити їх на невеликому вогні з двох сторін до рум'яної скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир.
- Подавати конвертики теплими разом зі сметаною або соусом з йогурту, часнику і зелені.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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