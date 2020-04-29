5 кроків назустріч здоровому харчуванню, які має зробити кожен

Правильне харчування покращує самопочуття та здоров'я. Коли ви регулярно їсте здорову їжу, у вас менше шансів мати хронічні захворювання, знижується ризик передчасного старіння та раку. Якщо ви хочете перейти на здоровий спосіб життя, почніть з малого і дотримуйтеся звичок правильного харчування.

Ось 5 звичок, з яких слід почати кожному, хто прагне здорово харчуватися.

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1. Збільшення споживання клітковини

Рекомендується регулярно їсти цільнозернові продукти: вівсяна каша, хліб з цілісної пшениці. Цілісне зерно є відмінним джерелом харчових волокон, які підтримують оптимальне здоров'я кишківника, а також запобігають розладам травлення. Багаті клітковиною овочі і бобові: картопля, капуста, горох, сочевиця.

Додайте до раціону крупи

2. Їжте фрукти щодня

Фрукти й овочі забезпечують більшість мікроелементів, які потрібні організму. Фрукти, ягоди та цитрусові, також містять імуностимулюючі антиоксиданти, такі як вітаміни A, C і E. Листова зелень й овочі сімейства хрестоцвітих володіють протизапальними, антибактеріальними та противірусними властивостями, які захищають від інфекцій і хвороб.

3. Уникайте оброблених продуктів

Оброблені продукти: шинка, бекон, ковбаса, морозиво, маргарин, фаст-фуд. Вони сповнені насичених жирів, що підвищують рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) або "поганого" холестерину. Щоб обмежити споживання, перейдіть на джерела високоякісного білка – пісне м'ясо, птиця без шкіри, риба, боби.

Фастфуду слід уникати

4. Вживайте ненасичені жири

Організму необхідна достатня кількість жиру. Авокадо, горіхи і жирна риба є відмінними джерелами омега-3 жирних кислот, які підтримують здоров'я серцево-судинної системи. Здорові олії: оливкова, лляна, а також кокосове масло забезпечують організм ненасиченими жирами.

5. Харчуйтеся різноманітно

Збалансована дієта повинна містити різноманітні корисні продукти. Не існує універсального суперпродукту, який би містив усі необхідні поживні речовини. Тому на вашій тарілці мають бути і крупи, і овочі, і білкові продукти.

Ваш раціон має бути різноманітним

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