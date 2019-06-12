6 корисних властивостей звичайних огірків

Огірок – овоч дуже скромний, але його вживання може покращувати багато внутрішніх процесів і зміцнювати клітини людського організму. Розповідаємо вам, чому варто їсти огірки регулярно!

Поповнюють щоденний запас вітамінів. Влітку організм інтенсивніше втрачає корисні речовини, тому їжте якомога більше огірків у цю пору року. Вони містять вітаміни, які щодня потрібні організму, – зокрема, це вітаміни A, B і C, які зміцнюють імунну систему та захищають від занепаду сил. Посилити цей ефект можна, змішавши огірковий сік зі шпинатом і морквою.

І ще: Корисні, чи не дуже: експерти поділилися думкою про улюблені супи

Оздоровлюють мозок. Звичайні огірки – чудове джерело антиоксидантних речовин флавонолів. Ці мікроелементи відомі своєю здатністю покращувати нервові імпульси, підвищуючи якість нейронного зв'язку між клітинами мозку.

Полегшують реакції на стрес. Огірки містять велику кількість вітамінів групи В (вітамін В1, вітамін B5 і вітамін В7), корисних для зменшення стану тривоги і пом'якшення наслідків стресу.

Покращують травлення. Огіркова шкірка постачає організм нерозчинними харчовими волокнами, які покращують проходження харчових мас по кишківнику та служать профілактикою запорів. Якщо людина страждає від кислотного рефлюксу, то огірки фактично можуть грати роль натуральних ліків.

Захищають від набору ваги. Огірки містять в собі відразу два найважливіші для боротьби з жировими відкладеннями компоненти – клітковину та воду. Не потрібно морити себе голодом, щоб зберігати стрункість, – необхідно вживати більше продуктів, завдяки яким організм інтенсивніше переробляє жир.

Підтримують серцеву функцію. Калій, наявний в огірках, покращує процеси регуляції кров'яного тиску. Цей елемент відповідальний за передачу нервових імпульсів, завдяки яким здійснюється скорочення серцевого м'яза та сама серцева функція.

Тому наполегливо рекомендуємо додавати до свого раціону огірки. Тим паче, що влітку за них не просять всі гроші світу.

Читайте також: Дієта стіл №5: меню здорового харчування, що можна і не можна їсти