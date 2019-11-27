Як збільшити тривалість сексу: 6 порад для справжнього чоловіка

Наскільки б ви крутим коханцем не були, організму потрібно іноді відпочивати. Але що ж робити, якщо ваша нова подружка хоче влаштовувати справжні секс-марафони? На поміч прийдуть наші поради, які допоможуть розтягнути задоволення!

Що ж варто зробити, аби заняття сексом тривало не середньостатистичні 11 хвилин?

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1. Трохи алкоголю

Один келих вина або склянка віскі не зашкодить. Річ у тім, що алкоголь притуплює чутливість, а також покращує кровообіг. Це нам і потрібно задля гарного та тривалого сексу. Та й розслабитися допоможе, причому і вам, і партнерці; налагодити емоційний контакт. Головне – дозу не перевищити.

Випийте бокал червоного вина

2. Стежте за станом здоров'я

Що б там не говорили, нездатність до тривалого інтиму – перший тривожний дзвіночок порушень в організмі. Якщо це ще й постійно відбувається – пора до лікарів. По суті, секс – це фізичне навантаження для організму, а якщо він його не витримує, значить не в порядку самопочуття. Щоправда, режим сну і харчування може швидко все налагодити.

3. Тренування

І ми зараз не тільки про фітнес. Регулярні інтимні заняття сприяють виробленню рефлексу, та й чутливість статевого органу буде також знижена. Це означає, що й відчути пік задоволення можна буде трохи пізніше.

4. Контроль за диханням

Для тривалого сексу потрібно правильно дихати. Як тільки ви починаєте відчувати, що майже доходите до фіналу, знижуйте темп і дихайте рівно й на повні груди. Можете задуматися про щось стороннє, але тільки не про роботу – втратите збудження.

Не забувайте змінювати позиції

5. Змінюйте пози

Тут на допомогу прийде логіка, адже кожна нова поза залучає нові ділянки "інструменту", тому спостерігається зниження чутливості, а збудження збережеться. Ну і різноманітність хоч якась, та все ж.

6. Морально підготуйтеся

Тут навіть суть не в думках, а в прелюдії. Про них багато хто забуває, а в прелюдіях криється левова частка задоволення. Навіть якщо все закінчилося протягом кількох хвилин – просто будь-яким способом доводьте партнерку до оргазму.

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