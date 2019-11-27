Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Як збільшити тривалість сексу: 6 порад для справжнього чоловіка

  • 69
Ці поради зроблять ваш секс ще тривалішим - фото 1
Ці поради зроблять ваш секс ще тривалішим

Наскільки б ви крутим коханцем не були, організму потрібно іноді відпочивати. Але що ж робити, якщо ваша нова подружка хоче влаштовувати справжні секс-марафони? На поміч прийдуть наші поради, які допоможуть розтягнути задоволення!

Що ж варто зробити, аби заняття сексом тривало не середньостатистичні 11 хвилин?

І ще: Ваші смакові вподобання розкажуть, наскільки ви вправний коханець

1. Трохи алкоголю

Один келих вина або склянка віскі не зашкодить. Річ у тім, що алкоголь притуплює чутливість, а також покращує кровообіг. Це нам і потрібно задля гарного та тривалого сексу. Та й розслабитися допоможе, причому і вам, і партнерці; налагодити емоційний контакт. Головне – дозу не перевищити.

Випийте бокал червоного вина - фото 370611
Випийте бокал червоного вина

2. Стежте за станом здоров'я

Що б там не говорили, нездатність до тривалого інтиму – перший тривожний дзвіночок порушень в організмі. Якщо це ще й постійно відбувається – пора до лікарів. По суті, секс – це фізичне навантаження для організму, а якщо він його не витримує, значить не в порядку самопочуття. Щоправда, режим сну і харчування може швидко все налагодити.

3. Тренування

І ми зараз не тільки про фітнес. Регулярні інтимні заняття сприяють виробленню рефлексу, та й чутливість статевого органу буде також знижена. Це означає, що й відчути пік задоволення можна буде трохи пізніше.

4. Контроль за диханням

Для тривалого сексу потрібно правильно дихати. Як тільки ви починаєте відчувати, що майже доходите до фіналу, знижуйте темп і дихайте рівно й на повні груди. Можете задуматися про щось стороннє, але тільки не про роботу – втратите збудження.

Не забувайте змінювати позиції - фото 370612
Не забувайте змінювати позиції

5. Змінюйте пози

Тут на допомогу прийде логіка, адже кожна нова поза залучає нові ділянки "інструменту", тому спостерігається зниження чутливості, а збудження збережеться. Ну і різноманітність хоч якась, та все ж.

6. Морально підготуйтеся

Тут навіть суть не в думках, а в прелюдії. Про них багато хто забуває, а в прелюдіях криється левова частка задоволення. Навіть якщо все закінчилося протягом кількох хвилин – просто будь-яким способом доводьте партнерку до оргазму.

Читайте також: 7 поширених помилок під час захищеного сексу

Джерело: Mport
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як доглядати за взуттям осінню: 5 універсальних правил
  • 23 листопада, 14:20
  • 265
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 5025
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1910899
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл