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6 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 березня, у світі відзначають Міжнародний день зубного лікаря, а віряни відзначають Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 6 березня віряни відзначають Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу, а також влаштовують святкування на честь Козельщинської ікони Божої Матері.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 6 березня, іменини відзначають власники таких імен: Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день зубного лікаря.
- Національний день заморожених харчових продуктів в США.
- 1665 — у Лондоні вийшов перший у світі журнал ("Філософські праці Королівського товариства").
- 1853 — у Венеції пройшла прем'єра опери Джузеппе Верді "Травіата".
- 1899 — німецька компанія Bayer отримала патент на торговельну марку "аспірин".
- 1913 — вперше в пресі згадане слово "джаз".
- 1918 — Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу УНР, поділивши її на 32 землі.
- 1939 — на честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря у Києві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.
- 1970 — в Англії вийшов сингл The Beatles "Let It Be".
- 1991 — засновано Національний олімпійський комітет України.
- 2003 — Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний гімн України".
- 2002 — Енія одержала нагороду World Music Awards як найуспішніша виконавиця у світі.
ХТО НАРОДИВСЯ 3 БЕРЕЗНЯ
- 1923 — Вес Монтґомері, американський джазовий гітарист.
1926 — Анджей Вайда, польський кінорежисер і кіносценарист (єдиний польський режисер — володар Оскара).
1927 — Габрієль Гарсія Маркес, видатний колумбійський письменник-прозаїк, лауреат Нейштадтської літературної премії 1972 року, лауреат Нобелівської премії з літератури 1982 року.
1931 — Олександр Білаш, український композитор, автор класичної та популярної музики (славу йому принесла мелодія до вірша "Два кольори" Д.Павличка).
1946 — Володимир Талашко, український актор та режисер.
1946 — Девід Ґілмор, британський гітарист, вокаліст, учасник рок-гурту Pink Floyd.
1953 — Ян К'єрстад — норвезький письменник.
1954 — Гаральд Шумахер — німецький футболіст.
1972 — Шакіл О'Ніл, американський баскетболіст, багаторазовий чемпіон НБА.
1984 — Соколова Яніна Михайлівна, актриса, журналістка, телеведуча, громадська діячка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.
- Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління. Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.
- Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.
- Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.
- Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.
- Варто утриматися від веселощів і розваг.
- Заборонено виконувати важку роботу по дому.
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