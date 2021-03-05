6 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 березня, у світі відзначають Міжнародний день зубного лікаря, а віряни відзначають Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 6 березня віряни відзначають Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу, а також влаштовують святкування на честь Козельщинської ікони Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 6 березня, іменини відзначають власники таких імен: Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день зубного лікаря.

Національний день заморожених харчових продуктів в США.

1665 — у Лондоні вийшов перший у світі журнал ("Філософські праці Королівського товариства").

1853 — у Венеції пройшла прем'єра опери Джузеппе Верді "Травіата".

1899 — німецька компанія Bayer отримала патент на торговельну марку "аспірин".

1913 — вперше в пресі згадане слово "джаз".

1918 — Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу УНР, поділивши її на 32 землі.

1939 — на честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря у Києві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

1970 — в Англії вийшов сингл The Beatles "Let It Be".

1991 — засновано Національний олімпійський комітет України.

2003 — Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний гімн України".

2002 — Енія одержала нагороду World Music Awards як найуспішніша виконавиця у світі.

ХТО НАРОДИВСЯ 3 БЕРЕЗНЯ

1923 — Вес Монтґомері, американський джазовий гітарист.

1926 — Анджей Вайда, польський кінорежисер і кіносценарист (єдиний польський режисер — володар Оскара).

1927 — Габрієль Гарсія Маркес, видатний колумбійський письменник-прозаїк, лауреат Нейштадтської літературної премії 1972 року, лауреат Нобелівської премії з літератури 1982 року.

1931 — Олександр Білаш, український композитор, автор класичної та популярної музики (славу йому принесла мелодія до вірша "Два кольори" Д.Павличка).

1946 — Володимир Талашко, український актор та режисер.

1946 — Девід Ґілмор, британський гітарист, вокаліст, учасник рок-гурту Pink Floyd.

1953 — Ян К'єрстад — норвезький письменник.

1954 — Гаральд Шумахер — німецький футболіст.

1972 — Шакіл О'Ніл, американський баскетболіст, багаторазовий чемпіон НБА.

1984 — Соколова Яніна Михайлівна, актриса, журналістка, телеведуча, громадська діячка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.

Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління. Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.

Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.

Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.

Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.

Варто утриматися від веселощів і розваг.

Заборонено виконувати важку роботу по дому.

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