54-річна Сальма Хайєк підкорила спокусливою фігурою в бікіні

Голлівудська актриса Сальма Хайєк порадувала шанувальників пікантними фото, на яких продемонструвала струнку фігуру.

Так, свіжі спокусливі знімки 54-річна зірка Голлівуду Сальма Хайєк показала підписникам на особистій сторінці в Instagram. На них красуня позувала у відвертому чорному бікіні. Такий наряд вигідно підкреслив підтягнуту фігуру актриси.

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"Нам потрібно зберігати холоднокровність", – лаконічно і по-філософськи прокоментувала публікацію Хайєк. Шанувальники у коментарях помітили, що у свої 54 роки Сальма виглядає дуже ефектно, а тіло у неї – як у молодої дівчини.

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