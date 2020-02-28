54-річна Елізабет Херлі розбурхала гарячими фото в бікіні

Відома анлійська акторка Елізабет Херлі не припиняє вражати своєю молодістю та вродою. У цієї красуні є власний секрет юності, адже її фото в купальниках викликають справжній захват!

54-річна англійська модель, акторка та бізнесвумен Елізабет Херлі активно працює не лише над зйомками і власними проєктами, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 1,6 млн користувачів. І це не дивно, адже Ліз неймовірно виглядає і не у захваті від фотошопу. Тому її профіль часто поповнюється гарячими фото в купальниках від власного бренду Херлі.

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І недавні кадри це підтверджують, а ще змушують дивуватись розкішній формі англійки, яка може скласти конкуренцію навіть Моніці Беллуччі:

Джерело фото: instagram.com/elizabethhurley1

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