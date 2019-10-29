Обличчя ангела, а тіло диявола: у мережі обговорюють зовнішність китайської лікарки (18+)

Користувачі мережі почали активно обговорювати незвичайну зовнішність лікарки з Китаю. Юань Херонг описують в Instagram як красуню з "обличчям ангела і тілом диявола". Судячи з акаунту дівчини, вона багато часу проводить в залі і бере участь в змаганнях з бодібілдингу.

Як відомо, Юань Херонг працює лікарем і незабаром збирається вийти заміж. Саме ролик з її примірки весільних нарядів привернув увагу громадськості до дівчини. На кадрах видно, як мила дівчина у відвертій спідній білизні прикривається сукнею, а потім прибирає її. Красуня демонструє неприродно накачані м'язи і рельєф.

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Контраст між обличчям і тілом дівчини настільки помітний, що її описують, як дівчину з "обличчям ангела, але тілом диявола". Інші коментатори відзначили, що її "стегнами-базуками" можна розчавити людину.

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