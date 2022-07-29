53-річна бабуся підкорює фанатів ідеальними фото у бікіні

Дивлячись на цю підтягнуту білявку, важко повірити, що їй вже 53 роки. Тож не дивно, що вона зібрала ледь не армію своїх прихильників у соцмережах і не тільки. Якщо вам бракувало мотивації займатись спортом, то ось вона!

Знайомтесь, 53-річна Андреа Саншан – фітнес-тренерка та блогерка, за якою стежать понад 143 тисячі прихильників в інстаграмі. Тут жінка зі сталевими м'язами ділиться результатом активної фізичної активності та регулярно публікує справді пікантний контент, пише Радіо MAXIMUM.

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Підтягнута бабуся інколи не залишає простору для уяви на відвертих кадрах, але зовсім не соромиться свого тіла. І її вік зовсім не є перепоною ні для гарячих знімків, ні для удвічі молодших шанувальників.

instagram.com/andrea__sunshinee

Андреа розповідає, що їй доводиться працювати у залі інколи по 8 годин у день, щоб підтримувати таку приголомшливу форму. Спершу у неї за планом година кардіотренувань, а тоді вже силові, які вона порівнює з відвідуванням "Діснейленду".

instagram.com/andrea__sunshinee

instagram.com/andrea__sunshinee

Також зірка соцмереж не звертає уваги на чоловіків, коли настає час для занять, адже вони можуть відривати її від суворого режиму, який приносить Андреа стільки радості та впевненості.

instagram.com/andrea__sunshinee

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