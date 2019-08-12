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52-річна Сальма Хайек у червоному бікіні звела з розуму чоловіків

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Розкішна Сальма Хайек - фото 1
Розкішна Сальма Хайек / instagram

Голлівудська актриса Сальма Хайек показала груди у шикарному бюстгальтері від купальника. Шанувальники просто у захваті!

Голлівудська актриса Сальма Хайек показала в Instagram фото, для якого позувала в верху від купальника червоного кольору, сонцезахисних окулярах і окулярах для підводного плавання.

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Сальма одна з зірок, у вік яких неможливо повірити. Свіжа пружна шкіра, сяючі очі, струнке тіло... Саме такою вона постала на новому фото. "Коли ти збираєшся пірнути і забула, що на тобі все ще є сонцезахисні окуляри", – написала вона.

Днями красуня також поділилася пікантним фото, на якому вперше показала татуювання на інтимному місці. Так, на грудях однієї з найсексуальніших зірок Голлівуду красується невеликий чорний птах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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