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Сальма Хайек показала тату на пікантному місці
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Актриса Сальма Хайек продемонструвала татуювання своїм шанувальникам. Мережа у захваті від нового фото зірки.
Знаменита 52-річна мексикансько-американка поділилася пікантним фото, на якому вперше показала татуювання у інтимному місці. Так, на грудях однієї з найсексуальніших зірок Голлівуду красується невеликий чорний птах.
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Шанувальники були здивовані і відвертим знімком, і наявністю такого татуювання у Хайек, проте коментарі були, більшою мірою, позитивними.
Відзначимо, що найімовірніше, тату несправжнє і малюнок зроблений для зйомки другої частини фільму "Охоронець кілера", в якому Хайєк грає героїню Соню Кінкейд (дружину знаменитого кілера Даріуса Кінкейда).
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