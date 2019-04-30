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Сальма Хайек показала тату на пікантному місці

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Зараз Сальма знімається у стрічці Охоронець кілера - фото 1
Зараз Сальма знімається у стрічці Охоронець кілера / NatPress.NET

Актриса Сальма Хайек продемонструвала татуювання своїм шанувальникам. Мережа у захваті від нового фото зірки.

Знаменита 52-річна мексикансько-американка поділилася пікантним фото, на якому вперше показала татуювання у інтимному місці. Так, на грудях однієї з найсексуальніших зірок Голлівуду красується невеликий чорний птах.

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Шанувальники були здивовані і відвертим знімком, і наявністю такого татуювання у Хайек, проте коментарі були, більшою мірою, позитивними.

Відзначимо, що найімовірніше, тату несправжнє і малюнок зроблений для зйомки другої частини фільму "Охоронець кілера", в якому Хайєк грає героїню Соню Кінкейд (дружину знаменитого кілера Даріуса Кінкейда).

Сальма Хайек - фото 324818
Сальма Хайек

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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