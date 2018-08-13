51-річна Холлі Беррі показала відвертий знімок

Актриса Холлі Беррі влаштувала гарячу фотосесію напередодні свого 52-річчя.

Американська актриса Холлі Беррі порадувала шанувальників на сторінці в Instagram дуже сексуальним фото.

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Зірка фільму "Жінка-кішка", яка 14 серпня відсвяткує своє 52-річчя, продемонструвала струнке і підтягнуте тіло. Актриса позувала в мокрій майці і чорній білизні. "Ледача неділя", – підписала кадр Беррі і показала ідеальний прес. Всього за добу піканте фото зібрало понад 270 тич. лайків і тисячі захопливих коментарів.

Допис, поширений Halle Berry (@halleberry) 12 Сер 2018 р. о 2:10 PDT

А от мама відомих моделей Белли та Джіджі Хадід також похизувалась неймовірною фігурою у купальнику. У свої 54 роки екс-модель та телезірка Йоланда Хадід старається виглядати не гірше, аніж її юні донечки Джіджі та Белла. Жінка стежить за своїм раціоном та займається фізичними навантаженнями.

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