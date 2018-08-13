Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

51-річна Холлі Беррі показала відвертий знімок

  • 90
Зірка фільму "Жінка-кішка" продемонструвала струнке і підтягнуте тіло - фото 1
Зірка фільму "Жінка-кішка" продемонструвала струнке і підтягнуте тіло / Cosmopolitan

Актриса Холлі Беррі влаштувала гарячу фотосесію напередодні свого 52-річчя.

Американська актриса Холлі Беррі порадувала шанувальників на сторінці в Instagram дуже сексуальним фото.

І ще: Слава Камінська показала ідеальну розтяжку

Зірка фільму "Жінка-кішка", яка 14 серпня відсвяткує своє 52-річчя, продемонструвала струнке і підтягнуте тіло. Актриса позувала в мокрій майці і чорній білизні. "Ледача неділя", – підписала кадр Беррі і показала ідеальний прес. Всього за добу піканте фото зібрало понад 270 тич. лайків і тисячі захопливих коментарів.

А от мама відомих моделей Белли та Джіджі Хадід також похизувалась неймовірною фігурою у купальнику. У свої 54 роки екс-модель та телезірка Йоланда Хадід старається виглядати не гірше, аніж її юні донечки Джіджі та Белла. Жінка стежить за своїм раціоном та займається фізичними навантаженнями.

Читайте також: У мережі показали раніше невідому сцену з оголеною Мерилін Монро

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 729
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 513
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 255
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура