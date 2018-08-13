У мережі показали раніше невідому сцену з оголеною Мерилін Монро

На знайдених кадрах Мерилін Монро повністю оголена.

На плівці виявився перший епізод за всю кар'єру актриси, коли вона знялася оголеною.

Сценаристу, який пише біографію Мерилін Монро, вдалося розшукати загублений фрагмент плівки з актрисою.

І ще: Розкрита таємниця найзагадковішого фото Мерилін Монро

Сценарист Чарльз Касільо, автор ще не опублікованої біографії співачки і актриси Мерилін Монро, з'ясував долю втраченої сцени з оголеною артисткою. На цих кадрах Мерилін Монро і Кларк Гейбл знімаються в еротичній сцені. У той час, як чоловік одягнений, актриса знімалася повністю голою. Для Монро це був перший досвід гри оголеною.

Плівка весь цей час перебувала в продюсера стрічки Френка Тейлора

На цих кадрах Мерилін Монро і Кларк Гейбл знімаються в еротичній сцені

На знайдених кадрах Мерилін Монро повністю оголена

Епізод для фільму "Неприкаяні" був знятий в 1961 році, але режисер Джон Х'юстон вирішив не використовувати ці кадри у фінальному варіанті стрічки. Фрагмент вважався загубленим.

Читайте також: Як підтримувала себе у формі Мерилін Монро