Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

У мережі показали раніше невідому сцену з оголеною Мерилін Монро

  • 70
Актриса знімалася у сцені повністю голою - фото 1
Актриса знімалася у сцені повністю голою / dailymail

На знайдених кадрах Мерилін Монро повністю оголена.

На плівці виявився перший епізод за всю кар'єру актриси, коли вона знялася оголеною.
Сценаристу, який пише біографію Мерилін Монро, вдалося розшукати загублений фрагмент плівки з актрисою.

І ще: Розкрита таємниця найзагадковішого фото Мерилін Монро

Сценарист Чарльз Касільо, автор ще не опублікованої біографії співачки і актриси Мерилін Монро, з'ясував долю втраченої сцени з оголеною артисткою. На цих кадрах Мерилін Монро і Кларк Гейбл знімаються в еротичній сцені. У той час, як чоловік одягнений, актриса знімалася повністю голою. Для Монро це був перший досвід гри оголеною.

Плівка весь цей час перебувала в продюсера стрічки Френка Тейлора - фото 269699
Плівка весь цей час перебувала в продюсера стрічки Френка Тейлора
На цих кадрах Мерилін Монро і Кларк Гейбл знімаються в еротичній сцені - фото 269698
На цих кадрах Мерилін Монро і Кларк Гейбл знімаються в еротичній сцені
На знайдених кадрах Мерилін Монро повністю оголена - фото 269697
На знайдених кадрах Мерилін Монро повністю оголена

Епізод для фільму "Неприкаяні" був знятий в 1961 році, але режисер Джон Х'юстон вирішив не використовувати ці кадри у фінальному варіанті стрічки. Фрагмент вважався загубленим.

Читайте також: Як підтримувала себе у формі Мерилін Монро

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 720
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 513
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 255
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз