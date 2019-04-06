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51-річна Джулія Робертс вразила природною красою

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Джулія Робертс виглядає приголомшливо у свої 51 - фото 1
Джулія Робертс виглядає приголомшливо у свої 51 / FashionLab

Актриса Джулія Робертс стала героїнею нового випуску французького глянцю Marie Claire. Зірка виглядає чудово!

Актриса позувала перед камерою відомого фотографа Alexi Lubomirski.

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На обкладинці видання зірка відображена в білій сорочці, брюках бежевого кольору, який особливо актуальний в сезоні весна-літо 2019, і чорному взутті. Прекрасно гармонує з її луком природний макіяж. Розкішні локони Джулії і чарівні очі – ось, що перш за все захоплює в цій фотографії.

51-річна Джулія Робертс вразила природною красою - фото 319283

Тим часом супермодель Ірина Шейк приміряла черговий наряд від Тьєррі Мюглера. Красуня стала однією з головних зірок промокампанії знаменитого французького модельєра і фотографа.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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