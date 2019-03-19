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Такий понеділок: Джулія Робертс здивувала епічним фото

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Джулія Робертс здивувала емоційним фото - фото 1
Джулія Робертс здивувала емоційним фото / instagram.com/juliaroberts

Відома акторка Джулія Робертс зовсім не соромиться показувати себе без ідеального макіяжу, зачіски та вбрання. Цього разу красуня здивувала істинним понеділковим фото.

51-річна американська акторка Джулія Робертс продовжує активно працювати над своєю кар'єрою, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою "Красуні" стежать понад 5 млн користувачів, адже вона ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від світських заходів і до звичайних буднів.

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Нещодавно Джулія нагадала, що зіркової хвороби у неї точно нема, і показала епічне емоційне фото з парку розваг в Орландо. "Понеділок такий...", – відзначила акторка під світлиною.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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