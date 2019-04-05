Ірина Шейк показала пікантне фото у сексуальному наряді

Супермодель Ірина Шейк приміряла черговий наряд від Тьєррі Мюглера. Красуня стала однією з головних зірок промокампанії знаменитого французького модельєра і фотографа.

Так, Шейк приміряла безліч популярних образів майстра, серед яких і корсет-мотоцикл з кліпу "Too Funky" Джорджа Майкла і інші незвичайні речі. Модель і зараз продовжує радувати шанувальників улюбленими образами.

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Кілька годин тому вона поділилася новим дописом: серія знімків в ультрасексуальному вбранні від Тьєррі Мюглера. Дівчина одягнула незвичайний чорний піджак з величезним бантом з каменів ззаду, що нагадує квітку, і чорну спідню білизну з сріблястими візерунками.

Доповнюють образ туфлі на шпильках. Фото повною мірою демонструє довжину ніг і розкішну фігуру 33-річної зірки. На знімках Ірина виглядає щасливою і розкутою, цим же грайливим настроєм вона вирішила поділитися і з шанувальниками.

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