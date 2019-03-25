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Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото

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Ефектні подорожі Європою - фото 1
Ефектні подорожі Європою / instagram.com/the__phonetographer

Швейцарський фотограф досліджує Європу та ділиться знімками найкрасивіших місць, які хочеться побачити на власні очі. Ви ще досі вагаєтесь, чи варто мандрувати?

Знайомтесь, Даніель Шифферлі (Daniel Schifferli) – фотограф-самоучка, який живе та працює у Берні, столиці Швейцарії. Увесь свій вільний час чоловік присвячує подорожам країнами Європи.

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У його роботах можна побачити лайфстайл-знімки, мальовничі вулички та неймовірні пейзажі, які не завжди можуть побачити туристи. Тому не дивно, що за Даніелем стежать вже майже 5 тисяч користувачів в соцмережі Instagram. До слова, більшість кадрів він робить на свій смартфон, показуючи, що для зйомки нема перепон.

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Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316651

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316652

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316653

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316654

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316655

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316656

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316657

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316658

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316659

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316660

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316661

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316662

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316663

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316664

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316665

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316666

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316667

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316668

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316669

Захопливі подорожі Європою, від яких перехоплює дух: фото - фото 316670

Джерело всіх фото: instagram.com/the__phonetographer/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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