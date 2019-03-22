Мандрівник-мільйонер шукає напарника для подорожей

Якщо ви марите подорожами – у нас для вас є просто приголомшлива новина. Мільйонер-мандрівник шукає напарника, який допоможе зробити мандрівки ще яскравішими. Відразу ж зазначимо, що основні вимоги – наявність почуття гумору та закордонного паспорта.

26-річний мільйонер Метью Лепре з Сіднея відкрив вакансію особистого помічника. Напарник мандрівника має допомагати австралійцю вести бізнес і подорожувати разом з мільйонером.

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Потенційний партнер повинен розбиратися у комп'ютерах, а також у просуванні соціальних мереж. Також йому необхідно бути організованим, амбіційним і, основне, веселим!

Лепре пропонує заробітну плату від 52 тисяч доларів на рік. Крім того, він покриває усі витрати на медичне страхування, подорожі та проживання.

Австралієць Метью Лепре заробляє 120 тисяч доларів на місяць завдяки чотирьом онлайн-магазинам і семінарам про те, як розбагатіти, які він проводить у різних країнах. За словами мільйонера, мандрівки під час роботи дозволили йому жити ідеальним життям, і він хоче дати комусь іще таку можливість.

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