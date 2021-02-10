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В Україні посилять покарання за п'яне водіння: названі розміри штрафів
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В Україні збираються серйозно посилити покарання за порушення правил дорожнього руху, в тому числі і за п'яне водіння. Передбачається, що водії, яких упіймають за кермом в такому стані, можуть отримати штраф до 51 тисяч гривень.
Відповідний закон з усіма правками та нововведеннями щодо посилення ПДР від Міністерства внутрішніх справ (МВС) може з'явитися у Верховній Раді вже наступного пленарного тижня.
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Перший блок змін в ПДР стосується автомобілістів і нових штрафів, основні з них:
- розмова телефоном за кермом 510 грн;
- непристебнутий ремінь 510 грн, повторне порушення 680 грн;
- немає номерного знака або він брудний (взагалі не видно) або без підсвічування 510 грн;
- відсутність мотошлема (для мотоциклістів) 510 грн;
- порушення правил стоянки 680 гривень;
- порушення правил проїзду перехресть, зупинок громадського транспорту, використання світлових приладів, проїзд на заборонний сигнал 510 гривень;
- їзда за кермом автомобіля без прав 1190 грн, а вже після позбавлення прав 20 400 грн;
- перевищення швидкості понад 50 км / на годину в населених пунктах до 3400 грн.
- покарання п'яних водіїв значні штрафи і в'язниця
Крім цього, поліцейські будуть проводити спеціальні рейди з 22:00 до 08:00, під час яких копи зможуть вибірково зупиняти водіїв для перевірки на стан алкогольного сп'яніння. Такі рейди проводитимуться у святкові дні і на наступний день після вихідних.
При цьому пропонується скасувати норму про умовний термін і можливість взяти людину на поруки. Максимальний термін тюремного ув'язнення залишатиметься до 12 років.
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