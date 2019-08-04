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50-річна Дженніфер Лопес показала фігуру в бікіні

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Артистка виклала фото з відпочинку в Ізраїлі - фото 1
Артистка виклала фото з відпочинку в Ізраїлі / Evening Standard

Співачка Дженніфер Лопес поділилася гарячими знімками з відпочинку в Ізраїлі.

Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно відзначила своє 50-річчя, похвалилася спортивною фігурою в купальнику.

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Артистка виклала фото з відпочинку в Ізраїлі у своєму Instagram. На фото Джей Ло позує у воді в купальнику і короткому топі, демонструючи плоский животик і стрункі ноги.

Відзначимо, що зараз артистка їздить по світу з туром #itsmypartytour. Разом з нею Ізраїль відвідали її діти Еммі і Макс, а також наречений Алекс Родрігес. В інстаграмі Дженніфер також виклала селфі з верблюдом і фото, на якому вони з Алексом відображені сидячи на верблюді.

Нещодавно у мережі з'явилися тизерні відео майбутнього фільму режисера та сценариста Лорін Скафарія "Hustlers" ("Стриптизерки") з Джей Ло. Лорін відома глядачеві завдяки роботі над фільмами "The Meddler", а також "Шукаю друга на кінець світу".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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