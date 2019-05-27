Зваблива Дженніфер Лопес похизувалась фігурою у залі

Знаменитість Дженніфер Лопес знову опинилась у центрі уваги через свіже фото у спортзалі. Коротенький топ лише підкреслив стрункість зірки, викликавши захват у фанатів.

49-річна американська акторка, модель, співачка, танцівниця і бізнесвумен Дженніфер Лопес справді встигає займатись не лише кар'єрою та особистим життям, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 93 млн підписників.

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А все тому, що знаменитість ділиться майже всім, що з нею трапляється: від світських заходів та зйомок до кадрів звичайного життя. Нещодавно Джей Ло показала свіже фото у спортзалі, викликавши шквал компліментів від прихильників. А все тому, що акторка важко працює над своїми формами, регулярно відвідуючи зал та стежачи за своїм харчуванням. Хто сказав, що вік визначає вигляд?

instagram.com/jlo

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