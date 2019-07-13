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Hustlers: Дженніфер Лопес і Карді Бі стали стриптизерками (18+)

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Кадр з фільму Hustlers з Дженніфер Лопес - фото 1
Кадр з фільму Hustlers з Дженніфер Лопес

У мережі з'явилися тизерні відео майбутнього фільму режисера та сценариста Лорін Скафарія "Hustlers" ("Стриптизерки"). Лорін відома глядачеві завдяки роботі над фільмами "The Meddler", а також "Шукаю друга на кінець світу".

Її нова робота ґрунтується на статті Джессіки Прессел у New York Magazine 2015 року про команду кмітливих колишніх працівниць стрип-клубу, котрі об'єднуються для того, аби обдурити своїх заможних клієнтів з Уолл-Стріт.

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Продюсерами картини стали Вілл Феррел разом з Адамом Маккеєм і Дженніфер Лопес.

У кількох роликах ми бачимо, як героїні Дженніфер Лопес, Карді Бі, Ліззі, Констанс Ву та Джулії Стайлз танцюють стриптиз, перераховують готівку та затівають щось масштабне.

Фільм Hustlers вийде на великі екрани в Україні 12 вересня 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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