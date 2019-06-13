Дженніфер Лопес підкорила мережу відвертим фото

Популярна американська співачка Дженніфер Лопес поділилася гарячим знімком з одного з виступів. Кадр з'явився на офіційній сторінці зірки в Instagram.

Співачка позує в тигровому боді, трохи спустивши з плечей довгу накидку. Зірка сіла на високий декоративний елемент, спершись руками. Джей Ло закинула голову назад, а її розпатлане волосся вільно звисало уздовж спини. Особливого антуражу знімку додав дим.

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Відверте вбрання і спокуслива поза вигідно підкреслили апетитні форми артистки. Шанувальники співачки відзначили, що знімок вийшов дуже чуттєвим і гарячим. За кілька годин фото зібрало понад 500 тисяч лайків.

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