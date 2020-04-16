50 грамів не врятують: у ВООЗ нагадали, що алкоголь не захистить від коронавірусу

Серед багатьох людей по всьому світу побутує думка, що алкоголь може посприяти боротьбі з коронавірусом. Утім, у ВООЗ нагадали, що спиртні напої не рятують, а можуть збільшити вразливість організму до зараження.

Відповідне нагадування з'явилось на сайті ВООЗ.

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Страх і дезінформація породили небезпечний міф про те, що вживання міцного алкоголю може вбити вірус COVID-19. Це неправда. Споживання будь-якого алкоголю небезпечне для здоров'я, особливо з високим вмістом спирту, який може бути підроблений, – йдеться у повідомленні.

У ВООЗ наголосили на тому, що алкоголь знижує імунітет людини, а також може збільшити ризик інфікуватися COVID-19. Крім того, його вживання стає причиною росту ризику травм, психічних розладів і насильства.

Алкоголь збільшує вразливість організму

В організації закликали уряди всіх країн вводити заходи, спрямовані на обмеження вживання алкогольних напоїв під час самоізоляції.

Зазначимо, що в Україні діє заборона на вживання алкогольних напоїв громадянами, котрі повернулися з-за кордону та перебувають на обсервації.

Щодо ситуації в країні, то за останню добу було зафіксовано 397​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 16 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14 311 повідомлення. Офіційна статистика станом на 9:30 четверга, 16 квітня: в Україні виявлено 4 161 випадок коронавірусу.

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