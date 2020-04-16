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Коронавірус Великдень

Карантин в Україні: чи можна гуляти навколо будинку

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Чи можна гуляти під час карантину - фото 1
Чи можна гуляти під час карантину

В Україні вже понад місяць введено карантин, тож громадян закликають дотримуватись правил самоізоляції та не виходити з дому без особливої потреби. Однак хороша погода збільшує кількість порушників, тому відповідаємо на найпоширеніше питання: чи можна гуляти навколо помешкання.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явились профілі Коронавірус.Інфо, на яких щодня публікують поради та важливу інформацію.

І ще: Що робити після повернення з вулиці: правила від медиків

"Спостерігати за весною весь час лише з вікна складно. Проте є спосіб, як все ж таки можна прогулятись на вулиці та не отримати штраф", – розповіли експерти.

Як можна гуляти під час карантину:

Навколо будинку, але не групою більше як двоє осіб. Винятком є лише супроводження дітей. Все одно потрібно мати з собою паспорт, щоб правоохоронці могли перевірити, чи людина не повинна бути на обсервації чи самоізоляції. Не ігноруйте правила безпеки: одягайте маску, не торкайте обличчя та не забувайте про антисептик. Маска потрібна для тих випадків, якщо раптом потрібно піти в аптеку чи в магазин.

"Не можна виходити на вулицю лише людям старше 60 років, бо вони входять до групи підвищеного ризику. Тому потурбуйся про старших родичів, аби в них вдома були всі необхідні продукти чи медикаменти", – наголошують у повідомленні.

Спостерігати за весною весь час лише з вікна складно. Проте є спосіб, як все ж таки можна прогулятись на вулиці та не отримати штраф. ⠀ ‍♂️ Ти можеш гуляти навколо будинку, але не ходи групою більше двох осіб. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості. ‍♂️ Бери з собою паспорт і дотримуйся правил безпеки: надівай маску, не торкайся обличчя, користуйся за потреби антисептиком. Паспорт потрібен для перевірки органами правопорядку, чи людина не має бути на самоізоляції або обсервації. А маска знадобиться, якщо таки з'явиться раптова потреба сходити в магазин чи аптеку. ‍♂️ Не можна виходити на вулицю лише людям старше 60 років, бо вони входять до групи підвищеного ризику. Тому потурбуйся про старших родичів, аби в них вдома були всі необхідні продукти чи медикаменти. ⠀ #stopcoronavirus #стопкоронавірус #коронавірус #МОЗ

Публикация от Коронавірус_iнфо (@coronainfoua)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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