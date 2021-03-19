5 запитань, які потрібно ставити собі якомога частіше

Ось кілька запитань, які ви повинні ставити собі кожну ніч перед сном, щоб тримати себе і свої цілі під контролем!

Чого я хочу насправді?

У кожного є внутрішній голос, який шепоче про бажання та мрії. Підсильте його. Запишіть на наліпках всі бажання. Якими б вони не були: великими, дурними, дивними, смішними, записуйте їх. Деякі будуть швидкоплинні, а деякі закріпляться і будуть звучати в голові все голосніше і частіше. Про це пише lifehack.

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Скільки можна відмазуватися?

Для мозку наш вихід із зони комфорту як пожежа. Щоб цього не сталося, він направляє свої пожежні розрахунки у вигляді відмовок.

Найкраще, що сталося зі мною сьогодні?

Це частина людської натури, бути в курсі всіх негативних явищ, які мають місце в нашому повсякденному житті, і в результаті ми забуваємо усвідомити все позитивне. Важливо відпустити, перестати турбуватися про речі, які недоступні, і зосередитися на тому, що у нас є.

Важливе або термінове?

Буває, що ми настільки втомлюємося від усього, що навіть не хочеться вставати вранці. У нас не виникає ніяких бажань. Повна апатія. Все це відбувається тому, що ми заганяємо себе в болото зобов'язань, з яких не можемо вибратися. Через те, що ми частіше робимо те, що треба, а не те, що хочемо, ми перестаємо взагалі що-небудь хотіти.

Що я можу зробити вже зараз?

Напишіть список конкретних дій на папері, а краще залиште цілий покроковий план. Щоб почати все з нуля і реалізуватися в новій сфері, необхідно отримати нові знання та навички. Якщо ви вирішили працювати в наймі, подивіться актуальні вакансії та надішліть резюме. Якщо хочете почати власний бізнес, продумайте, де знайти перших клієнтів і як почати продажі.

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