5 вагомих причин регулярно пити каву по-турецьки

Кава по-турецьки не лише міцніша за інші види цього напою, у неї ще й є виражені переваги для вашого здоров'я. Тому, якщо ви досі не віддавали перевагу цьому типу приготування кави – пора почати це робити вже сьогодні!

До вашої уваги 5 причин регулярно пити каву по-турецьки.

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Підвищує спортивні показники

Властивості кофеїну добре вивчені. Це натуральний стимулятор, який підвищує спортивні й інтелектуальні показники. Кава по-турецьки забезпечує нашому організму більш високу концентрацію кофеїну, що може бути особливо корисним для фізичних навантажень, як підтвердило дослідження за участю 20 професійних спортсменів.

Кава по-турецьки позитивно впливає на спортивні показники

Містить корисні компоненти

Оскільки кава по-турецьки – не фільтрована, в ній вищий рівень корисних компонентів. Кавові зерна містять хлорогенову кислоту, яка належить до категорії поліфенольних антиоксидантів. Зокрема, ця кислота знижує рівень запалень, зменшує показники цукру в крові, холестерину й артеріального тиску. При приготуванні кави по-турецьки концентрація хлорогенової кислоти в цьому напої вища, ніж при інших методах варіння кави.

Захищає інтелект

Вживання кави з кофеїном забезпечує захист для мозку проти деяких неврологічних розладів, включаючи хворобу Альцгеймера, як показав метааналіз 11 досліджень за участю 29 000 осіб. Доведено, що найбільші любителі кави зменшували ризики хвороби Альцгеймера на 27%.

Цей напій захищає ваш інтелект

Захищає від інших хвороб

Кава зменшує ризик цілої низки хронічних недуг, включаючи діабет і серцево-судинні захворювання. Дослідження продемонстрували, що кожна додаткова чашка кави на день пов'язана зі зменшенням ризику розвитку діабету другого типу на 7%. Регулярне вживання від 3 до 5 чашок кави на день зменшує ризик серцево-судинних захворювань на 15%.

Просто додайте кардамон

Каву по-турецьки часто варять з додаванням кардамону – солодкої спеції, пов'язаної з великими перевагами для здоров'я. Кардамон містить потужні антиоксиданти, які зменшують рівень запалень та знижують ризик хронічних хвороб. А в експериментах на мишах було доведено, що кардмон здатний боротися з раком і бактеріями.

Кардамон зробить каву ще кориснішою

Якщо ви ще не пили каву – рекомендуємо витягати з шафки турку та спробувати приготувати каву по-турецьки!

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