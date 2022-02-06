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Чи допомагає музика знизити втому мозку: цікаве дослідження
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Прослуховування музики під час перерви на роботі знижує розумову втому та допомагає мозку відпочити так само, як і коротка прогулянка чи фізичні вправи. Про це розповіли французькі вчені з університету Бургундії.
Як пише Forbes, науковці провели експеримент за участю 37 добровольців. Спочатку їм потрібно було навести мишку та торкнутися кількох цілей на екрані комп'ютера, а потім за пів години вирішити складне завдання.
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Після цього волонтерам дозволили зробити перерву. Одна група людей при цьому 15 хвилин крутила педалі велотренажера, друга — слухала улюблену музику, контрольна — просто сиділа за столом, нічого не роблячи. Коли перерва закінчилася, волонтери знову виконали завдання з мишкою та цілями на екрані.
Після вирішення кожного завдання добровольці оцінювали рівень своєї розумової та психологічної втоми. Контрольна група після перерви почувалася менш стомленою, ніж до неї. Інші волонтери теж. Але ті, хто під час відпочинку просто сиділи за столом, впоралися з останнім завданням гірше за дві інші групи.
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