Як робити по 10 тисяч кроків на день: 5 простих хитрощів

Ходьба – найпростіший і найкорисніший вид фізичного навантаження, який доступний практично завжди та скрізь. Але що робити, якщо день за днем ​​ви не встигаєте вийти на прогулянку?

Ми маємо кілька варіантів, як збільшити кількість пройдених кроків. Ними поділилося видання Men's Health.

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1. Ходіть під час розмови

Телефонний дзвінок? Дайте відповідь і вставайте: якщо під час кожного телефонного дзвінка або навіть конференції ви будете ходити (нехай і від стінки до стіни в кабінеті), протягом дня ви нагуляєте непогану відстань. А ходьба в дуже повільному темпі все одно корисніша, ніж сидіння.

2. Вибирайте місце для паркування

Їдете на роботу машиною? Спробуйте паркуватися за кілька кварталів від офісу. По-перше, це може полегшити пошук вільного місця. А по-друге, дозволить проходити щодня на тисячу – другу кроків більше. Те ж стосується громадського транспорту. Можна виходити на кілька зупинок раніше.

3. Проводьте планерки на прогулянках

Якщо вам щось потрібно обговорити з колегами, не запрошуйте їх до кабінету – краще вирушайте на прогулянку. Хоча б у коридор: по-перше, так ви нагуляєте більше кроків, а по-друге, підвищите свої шанси знайти правильне вирішення робочої проблеми. До речі, навіть коротка прогулянка підвищує наші креативні здібності на 60 відсотків!

4. Забудьте про ліфт

Ліфти, ескалатори й інші рухомі об'єкти? Забудьте про них, викресліть зі своєї реальності. Тільки сходи, кроки!

5. Не обідайте на робочому місці

Ніколи не відмовляйтеся від обідньої перерви та не перекушуйте на робочому місці. По-перше, це шкідливо для фігури: коли ми поєднуємо їжу та роботу, ми, як правило, з'їдаємо більше, ніж треба. По-друге, це заважає переключитися й у результаті ми більше втомлюємося та менше встигаємо. Нарешті, по-третє, якщо виходити щодня на обід, можна зробити собі додаткову прогулянку.

Спробуйте і ви взяти на озброєння ці хитрощі. З їхньою допомогою кількість кроків, яку ви намотуєте протягом дня, однозначно зросте!

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