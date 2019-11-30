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Подарунки на Новий рік 2020: ТОП 10 ідей, що подарувати на рік Щура
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Що обрати та подарувати близьким та друзям на Новий рік – дізнайтеся на Радіо МАКСИМУМ! Зібрали найкращі варіанти презентів на новорічні свята.
Рекомендуємо зайнятися пошуком подарунків на Новий рік 2020 заздалегідь. Щоб встигнути до початку святкування, розпочніть вже!
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Перш ніж обрати подарунок, добре проаналізуйте такі пункти:
- Для кого. Все залежить від адресата і його смаку, вподобань, способу життя. Те, що може подобатися вам, не обов'язково вразить вашого друга.
- Доцільність. Не вигадуйте щось неймовірне. Не забувайте про особливості, вік, статус. Приміром, якщо ваш батько працює механіком, то скоріше за усе не варто дарувати йому костюм-трійку.
- Деталі. Якщо ви даруєте річ з певними параметрами, то переконайтеся, що вона точно підійде.
- Ціна. Подарунок за шалені гроші, але не від щирого серця ніколи не буде оцінений. Тому зберігайте розумний баланс і пам'ятайте, що подарунок повинен викликати позитивні емоції, а не бути подарованим просто так.
Спогади та емоції у подарунок
Якщо у вас з адресатом подарунка тривала спільна історія, то ви можете влаштувати справжній ностальгійний сюрприз. До прикладу, альбом зі спільними фото. Можете створити добірку фраз, які розумієте тільки ви. Зберіть кумедні чи романтичними фрагменти з вашого життя. Можете обрати символічний подарунок – те, що нагадуватиме про приємні спільні моменти.
Своїми руками: смаколики, хенд-мейд
Якщо маєте багато часу, то можете створити ексклюзивний подарунок. Іншого такого ніхто не отримає. До прикладу, приготуйте для сестри за сімейним рецептом саме такий торт, який вона найбільше любила у дитинстві. Це чудовий варіант власного виробництва. Якщо сумніваєтеся у результаті, то зробіть кілька попередніх репетицій.
Подарунок, який точно запам'ятають, – ваш талант і час. Якщо ви умієте створювати красу власноруч, то скористайтеся цим! В'язані, вишиті, зжиті, плетені, намальовані подарунки потішать кого завгодно. Проте потрібно адекватно оцінювати свої можливості.
Даруйте враження
Обирайте: відвідування спа-салону, масаж, фотосесія, кінна прогулянка, майстер-клас тощо. Обирайте те, що не лежатиме на полиці, а подарує незабутні емоції. Варто зважати на вподобання. Можете подарувати квитки на концерт, стрибок з парашутом, похід до квест-кімнати, та багато інших цікавих варіантів. Якщо вирішили придбати квиток чи сертифікат, то зверніть увагу на дату. Адже адресат такого подарунку може не встигнути використати його.
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