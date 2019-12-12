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6 симптомів, які свідчать про те, що у вас грип
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Лікарі закликають усіх, хто занедужав, залишатися вдома, аби не приносити інфекцію в робочі колективи та офіси. Втім, не всі можуть відрізнити грип від звичайної застуди. Розповідаємо вам про 6 симптомів, які вказують на грип!
Отже, на що слід звернути увагу, аби пересвідчитися, що ви захворіли на грип?
І ще: П'ять способів захиститися від грипу
Озноб і пітливість. Якщо у вас озноб і при цьому ви помічаєте, наприклад, що пахви посилено пітніють, швидше за все, грип викликав жар. Медики наполегливо рекомендують уникати роботи при появі жару, особливо, якщо температура піднялася вище 38 градусів.
У тих випадках, коли до жару додаються білі плями на мигдалинах, це може вказувати на гострий фарингіт, який дуже заразний і може вимагати лікування антибіотиками. В цьому випадку потрібно обов'язково звертатися за лікарською допомогою.
Головний біль. Багато людей, які захворіли на грип, відчувають сильний головний біль – це відбувається через запалення слизових оболонок, що вистилають порожнини носа і пазухи. Воно збільшує тиск навколо очей і в інших ділянках обличчя, що і веде до посилення головного болю.
Порада лікарів: якщо ваш головний біль змушує вас важко реагувати на шум і світло, краще залишатися вдома.
Діарея і нудота. Діарея не є одним з найбільш відомих симптомів грипу, але у деяких вона все ж виникає. В результаті людина відчуває себе вкрай слабкою, її організм страждає від зневоднення. У такій ситуації все, що потрібно, – це відпочинок і пиття рідини.
Біль у м'язах. Біль у м'язах і суглобах при грипі стає після захворювання все сильнішим у міру розвитку недуги, але багато людей недооцінюють те, наскільки серйозним може бути цей симптом. Лікарі радять пити більше води, адже це може допомогти запобігти больовим відчуттям.
Кашель. На відміну від звичайних простудних інфекцій, грип може викликати сухий кашель, а не тільки зі слизом.
Синусовий біль. Якщо відчувається біль в очах, верхній частині чола, в вилицях, у верхній частині зубів, це може означати розвиток синусової інфекції (синуситу). Виникає такий біль внаслідок запалення слизової оболонки однієї або декількох придаткових пазух носа, яке у свою чергу провокується вірусами грипу.
Тиск у вухах. Він часто розвивається як побічний ефект грипу, коли тканини в пазухах набухають і блокують середню частину внутрішнього вуха, запобігаючи злив рідини. Накопичення рідини викликає болісний тиск і може привести до зниження слуху.
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