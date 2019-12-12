6 симптомів, які свідчать про те, що у вас грип

Лікарі закликають усіх, хто занедужав, залишатися вдома, аби не приносити інфекцію в робочі колективи та офіси. Втім, не всі можуть відрізнити грип від звичайної застуди. Розповідаємо вам про 6 симптомів, які вказують на грип!

Отже, на що слід звернути увагу, аби пересвідчитися, що ви захворіли на грип?

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Озноб і пітливість. Якщо у вас озноб і при цьому ви помічаєте, наприклад, що пахви посилено пітніють, швидше за все, грип викликав жар. Медики наполегливо рекомендують уникати роботи при появі жару, особливо, якщо температура піднялася вище 38 градусів.

У тих випадках, коли до жару додаються білі плями на мигдалинах, це може вказувати на гострий фарингіт, який дуже заразний і може вимагати лікування антибіотиками. В цьому випадку потрібно обов'язково звертатися за лікарською допомогою.

Зверніть увагу на температуру тіла

Головний біль. Багато людей, які захворіли на грип, відчувають сильний головний біль – це відбувається через запалення слизових оболонок, що вистилають порожнини носа і пазухи. Воно збільшує тиск навколо очей і в інших ділянках обличчя, що і веде до посилення головного болю.

Порада лікарів: якщо ваш головний біль змушує вас важко реагувати на шум і світло, краще залишатися вдома.

Діарея і нудота. Діарея не є одним з найбільш відомих симптомів грипу, але у деяких вона все ж виникає. В результаті людина відчуває себе вкрай слабкою, її організм страждає від зневоднення. У такій ситуації все, що потрібно, – це відпочинок і пиття рідини.

Біль у м'язах. Біль у м'язах і суглобах при грипі стає після захворювання все сильнішим у міру розвитку недуги, але багато людей недооцінюють те, наскільки серйозним може бути цей симптом. Лікарі радять пити більше води, адже це може допомогти запобігти больовим відчуттям.

При грипі у вас можуть боліти м'язи

Кашель. На відміну від звичайних простудних інфекцій, грип може викликати сухий кашель, а не тільки зі слизом.

Синусовий біль. Якщо відчувається біль в очах, верхній частині чола, в вилицях, у верхній частині зубів, це може означати розвиток синусової інфекції (синуситу). Виникає такий біль внаслідок запалення слизової оболонки однієї або декількох придаткових пазух носа, яке у свою чергу провокується вірусами грипу.

Тиск у вухах. Він часто розвивається як побічний ефект грипу, коли тканини в пазухах набухають і блокують середню частину внутрішнього вуха, запобігаючи злив рідини. Накопичення рідини викликає болісний тиск і може привести до зниження слуху.

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