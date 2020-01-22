5 смачних продуктів, які продовжують життя

Що їсти для довгого життя

Спеціалісти розповіли, які продукти повинні бути у раціоні, щоб продовжити тривалість життя. Всі вони не лише корисні, а ще й смачні!

Дієтологи назвали 5 продуктів для довгожителів, які повинні регулярно з'являтись у раціоні. І бонусом є те, що вони не лише покращують роботу організму, а й мають приємний смак.

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На першому місці втілилась мрія всіх ласунів, а саме шоколад. Варто розуміти, що йдеться саме про чорний шоколад без додатків і в невеликих кількостях. Все тому, що какао-боби містять чимало антиоксидантів, які позитивно впливають на більшість процесів в організмі та покращують настрій.

Що їсти для довгого життя

Друге місце займають фрукти. Тут все залежить від ваших уподобань та сезону, але, наприклад, яблука доступні увесь рік. тому не варто відмовлятись від фруктів взимку, посилаючись на їхню вартість. Всім, хто хоче мати нижчі ризики серцево-судинних захворювань, варто пам'ятати про ці натуральні ласощі.

На третій позначці розмістились овочі з великим вмістом клітковини. Вони не лише вгамовують голод, дозволяючи уникнути переїдання та появи зайвих кілограмів, а й покращують обмін речовин.

Далі у списку жирна риба, яку потрібно їсти хоча б один раз на тиждень. Вона допомагає зберегти молодість та позбавити організм від різних шкідливих речовин.

Що їсти для довгого життя

Також не варто забувати про оливкову олію, яку вже сьогодні часто використовують замість соняшникової. Звісно ж, не варто забувати, що й вона не підходить для приготування на високих температурах, але у стравах вона дозволяє зменшити ризики серцево-судинних захворювань та різних запальних процесів.

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