Новий суперфуд: учені здивували властивостями звичайної гречки

Гречка часто асоціюється у людей з дієтою, і це не дивно, адже вона має доволі крутий ефект для організму. Чому корисно регулярно їсти гречку і без обмежень у раціоні – читайте далі.

Дослідники дійшли до висновку, що гречка обов'язково має бути серед звичних страв, адже вона здатна підвищити рівень стресостійкості організму, а також продовжити молодість.

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Річ у тому, що ця крупа допомагає підняти рівень білка SIRT1. Саме він відповідає за захист клітин, метаболізм глюкози та утворення жирових клітин. Чим вищий рівень цього елементу в організмі, том краще організм бореться із запальними процесами та уповільнює старіння.

Це підтвердили експеримент з щурів, які мали різноманітний раціон, до якого входила і гречка. Варто додати, що одним із найпоширеніших способів оптимізація рівня SIRT1 є саме обмеження калорій, що й призводить до зменшення ваги. Але зовсім не всім можна дотримувати низькокалорійного раціону.

"Дієта з додаванням гречки допомагає досягти цих результатів без голодування", – пояснюють дослідники.

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