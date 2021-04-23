5 речей, які щасливі люди роблять не так, як всі

Щасливі люди роблять багато речей. Вони проводять час, висловлюючи подяку, культивуючи оптимізм, практикуючи доброту, вирощуючи любовні стосунки, і насолоджуються маленькими дрібницями життя.

Щасливі люди уникають нескінченних роздумів і соціальних порівнянь

Порівняння себе з кимось може бути отруйним. Якщо ми кращі за інших, це дає нам нездорове почуття переваги. Наше его роздувається: і нічого доброго з цього не вийде. Якщо і варто порівнювати себе з кимось, порівнюйте себе з собою рік тому, пише justcoolidea.

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Навчаються прощати

Приховування або, що ще гірше, плекання почуття ненависті просто дуже тяжке для внутрішнього добробуту. Наш розум не знає різниці між минулими і сьогоденними почуттями. Тому варто навчитися відпускати неприємні ситуації.

Насолоджуються смаком радощів у житті

Глибоке щастя не може існувати без уповільнення. Іноді, щоб насолодитися радістю, потрібно повністю зупинитися. У світі диких стимулів і постійного руху легко забути про це.

Розвивають духовність

Коли ми практикуємо духовність, ми визнаємо, що життя – це щось більше, ніж ми самі. Ми відмовляємося від дурної ідеї, що людина – наймогутніша істота, і це дає нам можливість з'єднатися з джерелом світобудови і встановити зв'язок з усім існуючим.

Абстрагуються від думок інших

Коли ви просто хочете бути собою, не порівнюючи і не змагаючись, щоб справити враження на інших, всі гідні люди будуть поважати вас. І що ще важливіше, ви самі будете поважати себе.

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